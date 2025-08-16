CANLI SKOR ANA SAYFA
Hoş geldin Taylan

Hoş geldin Taylan

Beşiktaş, sağ bek konusunu Schalke’nin genç yıldızı Taylan Bulut ile çözdü. Prensip anlaşması varılan yetenekli futbolcu imza için İstanbul’a geldi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Hoş geldin Taylan

Beşiktaş, genç ve potansiyelli oyunculara yatırım yapma stratejisini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Almanya'nın Schalke 04 takımında forma giyen sağ bek Taylan Bulut ile prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç tarafından İstanbul Havalimanı'nda karşılanan genç oyuncu, kendisini bekleyen siyah-beyazlı taraftarları selamlayarak fotoğraf çektirdi. Bulut, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Türkiye ve Karadağ kökenli olan Taylan Bulut, Schalke 04'ün altyapısında yetişmiş ve kısa sürede A takımda kendine yer bulmuş bir yetenek. Geçtiğimiz sezon Schalke ile 24 resmi maçta forma giyen 19 yaşındaki sağ bek, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çekti. 6 milyon euro'luk piyasa değeriyle Alman ekibinin en değerli oyuncuları arasında yer alan Taylan Bulut, hem sahadaki dinamizmi hem de çok yönlülüğüyle adından söz ettiriyor. Adeta tam bir joker.

19

Almanya'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen Taylan Bulut, kariyerine stoper olarak başlamasına rağmen atletik yapısı, hızı ve güçlü fiziğiyle öne çıkıyor. Hem sağ bek, hem de ön libero oynayabilen 19 yaşındaki oyuncu çok yönlülüğü ile dikkat çekiyor. Türk asıllı Alman sağ bek, sırasıyla Germania Dürwiss, Leverkusen ve Schalke altyapılarında forma giydi.

HER ŞEYİMİ VERECEĞİM

Bulut, "Burada olduğum için çok gururlu ve mutluyum. Kulübümüz ve taraftarlarımız için her şeyimi vereceğim" dedi.

