BEŞİKTAŞ HABERİ - Taylan Bulut yerli statüsünde sayılacak mı? İşte merak edilen sorunun cevabı

BEŞİKTAŞ HABERİ - Taylan Bulut yerli statüsünde sayılacak mı? İşte merak edilen sorunun cevabı

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş’ın scout şefi Eduard Graf, Schalke 04’ten transfer edilen 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut ve ailesiyle yaptığı görüşmelerde önemli bir aşama kaydetti. Alman vatandaşı olan genç oyuncunun Türk pasaportu alması konusunda anlaşma sağlandı. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 09:37
BEŞİKTAŞ HABERİ - Taylan Bulut yerli statüsünde sayılacak mı? İşte merak edilen sorunun cevabı

Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut, dün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra yeni kulübüyle sözleşme imzaladı. Schalke 04'ten 6 milyon Euro bonservisle alınan genç sağ bek ile ilgili "Yerli mi yoksa yabancı mı sayılacak" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türk bir baba ve Karadağlı bir annenin çocuğu olarak Almanya'da doğan Taylan için görüşmeleri scout şefi Eduard Graf yürüttü. Sabah'ta yer alan habere göre bu süreçte oyuncunun, Alman pasaportu olduğu bilinirken, Türk pasaportu yokluğundan dolayı kurallar gereği yabancı sayılacağı belirtilerek ailesiyle seçim hakkında konuşuldu.

MİLLİ TAKIM UYGUNLUĞU KAZANACAK

Almanya'da alt yaş kategorilerinde 33 kez forma giyen 19 yaşındaki futbolcunun ailesiyle Türk vatandaşlığını alması konusunda da olumlu görüşme oldu ve transfer noktalandı. Siyah-beyazlılar, hemen Taylan'ı yerliler arasına dahil etmek için işlemleri başlattı. Genç savunmacının, Türk pasaportunu alması ve Milli Takım uygunluğu kazanarak yerli sayılması bekleniyor. Böylelikle yabancı konusunda sorun yaşayan Beşiktaş'ta 1 kontenjan bu şekilde açık kalacak.

SON DAKİKA
