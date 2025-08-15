Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

ST. Patrick's, 3. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. St. Patrick's, 34. dakikada farkı ikiye çıkararak skoru 2-0'a getirdi. Bu golün ardından Beşiktaş taraftarı, tribünlerde takımlarına sert tepki gösterdi ve ıslıklarla protesto etti. Taraftarlar ayrıca, "Hoca alsana, hoca alsana, Serdal Adalı hoca alsana" tezahüratlarında bulundu. İlk yarı sonunda da takımı ıslıklarla içeri gönderdi.

9. saniyede penaltı şoku!

ST. Patrick's, Beşiktaş karşısında 9. saniyede VAR kararıyla penaltı kazandı. Sol kanattan yapılan ortanın ardından Beşiktaş ceza sahasında Gabriel Paulista topa eliyle müdahalesi sonrası hakem Nobre, VAR monitöründe pozisyonu izlemeye gitti. Ardından beyaz noktayı gösterdi.