Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Hoca alsana

Hoca alsana

İrlanda ekibi karşısında ilk 34 dakikada geri düşen Beşiktaş’ta taraftarlar isyan etti. “Hoca alsana Serdal Adalı” diye tezahürat yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Hoca alsana

ST. Patrick's, 3. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. St. Patrick's, 34. dakikada farkı ikiye çıkararak skoru 2-0'a getirdi. Bu golün ardından Beşiktaş taraftarı, tribünlerde takımlarına sert tepki gösterdi ve ıslıklarla protesto etti. Taraftarlar ayrıca, "Hoca alsana, hoca alsana, Serdal Adalı hoca alsana" tezahüratlarında bulundu. İlk yarı sonunda da takımı ıslıklarla içeri gönderdi.

9. saniyede penaltı şoku!

ST. Patrick's, Beşiktaş karşısında 9. saniyede VAR kararıyla penaltı kazandı. Sol kanattan yapılan ortanın ardından Beşiktaş ceza sahasında Gabriel Paulista topa eliyle müdahalesi sonrası hakem Nobre, VAR monitöründe pozisyonu izlemeye gitti. Ardından beyaz noktayı gösterdi.

