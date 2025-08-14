CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Beşiktaş-St. Patrick's | CANLI

Beşiktaş-St. Patrick's | CANLI

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, St. Patrick's ile kozlarını paylaşıyor. Dolmabahçe'deki nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 20:48 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 21:40
Beşiktaş-St. Patrick's | CANLI

Beşiktaş - St Patricks maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında, ilk maçta 4-1 mağlup ettiği St. Patricks ile karşı karşıya geliyor. İrlanda ekibine karşı deplasmanda kurduğu üstünlükle play-off için büyük avantaj sağlayan siyah beyazlılar, taraftarının önünde tur atlamayı hedefliyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ-ST. PATRICK'S MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rafa Silva, Arroyo, Rashica, Abraham

St. Patrick's: Anang, Sjöberg, Mclaughlin, Redmond, Turner, Kazeem, Baggley, Robinson, Leavy, Mulraney, Carty

BEŞİKTAŞ-ST PATRİCKS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-St Patricks maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başladı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşma HT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İLK HEDEF PLAY-OFF

UEFA Avrupa Ligi'ne Shakhtar Donetsk karşısında aldığı yenilgilerin ardından 2. eleme turunda veda eden Beşiktaş, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam ediyor. Kartal, Tüpraş Stadyumu'nda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya geliyor. Deplasmanda oynanan ilk maçta elde ettikleri 4-1'lik galibiyetin avantajıyla rövanş maçına çıkan siyah-beyazlılarda hedef play-offlara kalmak.

AVRUPA KUPALARINDA 256. MAÇ

Beşiktaş, St. Patrick's ile oynayacağı müsabakayla birlikte Avrupa kupalarındaki 256. maçına çıkıyor. Siyah-beyazlılar geride kalan 255 mücadelede 96 galibiyet, 49 beraberlik ve 110 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 344 kez havalandıran Kartal, kalesinde ise 391 gole engel olamadı.

