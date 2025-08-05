CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ın Play Off rakibi

Beşiktaş’ın Play Off rakibi

Kara Kartal'ın UEFA Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belirlendi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş’ın Play Off rakibi

Kara Kartal'ın UEFA Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belirlendi. Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde yapıldı. Beşiktaş, 3. eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick's'i geçmesi halinde playoff'ta Lausanne (İsviçre)-Astana(Kazakistan) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Play-off turu ilk maçları 21 Ağustos'ta, rövanş müsabakaları ise 28 Ağustos'ta oynanacak. Siyah-beyazlılar ilk maçını ilk maçını deplasmanda oynayacak.

TAKTİK ÇALIŞTI

Beşiktaş, St. Patrick's ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Solskjaer yönetiminde kondisyon çalıştı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.

G.Saray'ın yıldızına Kocaelispor kancası!
G.Saray'dan transferde büyük sürpriz!
DİĞER
Beşiktaş’ın yeni orta sahası netleşiyor! Görüşmeler hız kazandı
"Terörsüz Türkiye" komisyonu mesaiye başladı! Kurtulmuş'tan "beka meselesi" vurgusu: Önce silah bırakma sonra yasal düzenleme
Ederson için çılgın rakam! İşte G.Saray'ın planı
Trabzonspor'dan sol kanada flaş hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın yıldızına Kocaelispor kancası! G.Saray'ın yıldızına Kocaelispor kancası! 11:51
F.Bahçe Feyenoord maçına hazır! F.Bahçe Feyenoord maçına hazır! 11:46
Malmö FF - Kopenhag maçı hangi kanalda? Malmö FF - Kopenhag maçı hangi kanalda? 11:44
F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde ilk rakibi Feyenoord F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde ilk rakibi Feyenoord 11:28
Kocaelispor'da 16 yıl sonra Süper Lig heyecanı! Kocaelispor'da 16 yıl sonra Süper Lig heyecanı! 11:26
Trabzonspor'dan sol kanada flaş hamle! Trabzonspor'dan sol kanada flaş hamle! 11:06
Daha Eski
İrfan Can ve Mert Hakan'dan transfer görüşmesi! İrfan Can ve Mert Hakan'dan transfer görüşmesi! 10:26
Buruk'tan flaş Sane kararı! Gaziantep FK maçında... Buruk'tan flaş Sane kararı! Gaziantep FK maçında... 10:13
Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! 10:02
Ederson için çılgın rakam! İşte G.Saray'ın planı Ederson için çılgın rakam! İşte G.Saray'ın planı 09:50
G.Saray'dan transferde büyük sürpriz! G.Saray'dan transferde büyük sürpriz! 08:57
Bugünkü maçlar 5 Ağustos Salı 2025 Bugünkü maçlar 5 Ağustos Salı 2025 08:16