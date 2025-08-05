Beşiktaş’ın Play Off rakibi

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Kara Kartal'ın UEFA Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belirlendi. Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde yapıldı. Beşiktaş, 3. eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick's'i geçmesi halinde playoff'ta Lausanne (İsviçre)-Astana(Kazakistan) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Play-off turu ilk maçları 21 Ağustos'ta, rövanş müsabakaları ise 28 Ağustos'ta oynanacak. Siyah-beyazlılar ilk maçını ilk maçını deplasmanda oynayacak.

TAKTİK ÇALIŞTI

Beşiktaş, St. Patrick's ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Solskjaer yönetiminde kondisyon çalıştı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.