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Haberler Beşiktaş Adalı müjdeyi verdi

Adalı müjdeyi verdi

Serdal Adalı, Rıdvan Yılmaz ile anlaşma sağlandığını ve transferin kısa sürede bitebileceğini duyurdu. Ayrıca sol kanat için taraftarı heyecanlandıracak, çizgiyi domine edecek yıldız bir ismin İstanbul’a geleceğini müjdeledi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 06:50
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Adalı müjdeyi verdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Başkan Adalı önemli açıklamalar yaptı. Adalı, savunmanın soluna yapılacak takviyeyle ilgili olarak, "Rıdvan Yılmaz ile anlaştık. Kısa sürede bu transfer bitebilir. Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek" ifadelerini kullandı. Sol kanat için de taraftarı heyecanlandıracak bir ismin yolda olduğunu belirten Adalı, "Çok çok iyi bir sol kanat gelecek. Beklediğinize değecek, çizgiyi tamamen kullanacak, herkesin beğeneceği bir isim" dedi.

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