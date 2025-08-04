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Haberler Beşiktaş Beşiktaş sağ bekte karar aşamasında! Ya Perez ya Van Ewijk

Beşiktaş sağ bekte karar aşamasında! Ya Perez ya Van Ewijk

Beşiktaş, sağ bek için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların radarındaki iki isim, Real Valladolid’den ayrılan Luis Perez ve Coventry City’nin Hollandalı oyuncusu Milan van Ewijk oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş sağ bekte karar aşamasında! Ya Perez ya Van Ewijk

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Beşiktaş, sağ bek pozisyonunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların radarındaki iki isim, Real Valladolid'den ayrılan Luis Perez ve Coventry City'nin Hollandalı oyuncusu Milan van Ewijk oldu. İspanyol basını Marca'nın haberine göre, deneyimli oyuncuyla görüşmelerde son aşamaya gelen Kara Kartal, Perez'in istikrarlı performansı ve maliyetsiz transfer imkanını değerlendirerek bu transfere öncelik verdi.

Kara Kartal'ın bir diğer hedefi ise, Coventry City'de forma giyen 24 yaşındaki Hollandalı sağ bek Milan van Ewijk. İngiltere Championship'te oynayan genç oyuncu, daha iddialı hedefleri olan bir takıma transfer olmak istiyor. Siyah- beyazlıların, Van Ewijk için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ve oyuncunun bu öneriye sıcak baktığı belirtildi. İki futbolcu ile görüşmeler sürerken Teknik Direktör Solskjaer'in son kararı bu transferi netleştirecek.

VAN EWİJK SICAK BAKIYOR

Coventry City 24 yaşındaki sağ bek Ewijk için 9 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Kartal, Hollandalı oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.

LUIS PEREZ

Geçtiğimiz sezon La Liga'da 33 maçta forma giyen Perez, kariyerinde 321 maçta 2 gol ve 14 asistlik katkı sağladı. Tecrübesi ve uygun maliyetiyle Beşiktaş'ın savunma hattına liderlik etmesi bekleniyor.

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