Kartal'da Robert Renan ısrarı

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Sezona kötü başlayan Beşiktaş, kadroya yapılacak transferlerle taraftarlarının gönlünü almak istiyor. Zenit'in Brezilyalı stoperi Robert Renan'ı kadrosuna katmak için kolları sıvayan siyah-beyazlılar, genç futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Rus ekibiyle yoğun görüşmeler yürütüyor. Genç yıldızın yıllık 2 milyon euro civarında maaş talep ettiği belirtilirken, yönetim transferi kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.