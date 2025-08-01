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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Cerny hamlesi! Resmi temaslar başladı

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Cerny hamlesi! Resmi temaslar başladı

Siyah-beyazlılar kanat sorununu haftalardır takip ettikleri Cerny ile çözmeyi planlıyor. Yönetim geçen sezon Rangers’ta kiralık oynayan Çekyalı tecrübeli isim için Wolfsburg’la görüşmelere başladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Cerny hamlesi! Resmi temaslar başladı

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Beşiktaş, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılar, hücum hattında eksik gördüğü kanat pozisyonu için önemli bir ismi gündemine aldı. Yönetim, hız, teknik beceri ve bitiricilik özellikleriyle dikkat çeken Vaclav Cerny için resmi temaslara başladı. Wolfsburg forması giyen 27 yaşındaki Çekyalı futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırlayan Beşiktaş, bu öneriyi Alman ekibine sundu.

İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Geçtiğimiz sezon İskoçya'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeiy başaran tecrübeli hücumcunun da siyahbeyazlı takıma transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde transferi sonuçlandırarak Cerny'i İstanbul'a getirmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta kiralık olarak forma giyen 1,82 boyundaki kanat oyuncusu, toplam 52 maçta 18 gol ve 9 asist yaptı.

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Serdal Adalı yönetimi, Wolfsburg ile yürütülen görüşmeleri bu hafta tamamlayarak, Cerny'i İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. 27 yaşındaki futbolcunun da düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı bildirildi.

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