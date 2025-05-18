Beşiktaş'ta hedef 3 puan! İşte Solskjaer'in Corendon Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Lıgde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak iyi bir seri yakalayan Beşiktaş, Alanya deplasmanında Avrupa kupalarına katılım için mutlak 3 puan hedefliyor. Süper Lig'de bu sezon çıktığı 33 karşılaşmada 16 kez sahadan 3 puanla ayrılan Beşiktaş, 10 beraberlik, 7 de yenilgi yaşadı ve topladığı 58 puanla 3. sırada yer alıyor. GAİN Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

GEDSON FERNANDES YOK

Sıyah-beyazlılarda kamp kadrosu açıklandı. Emirhan Topçu ve Alex Oxlade-Chamberlain sakatlıkları, Gedson Fernandes ise anneannesinin vefatından dolayı Alanyaspor karşısında forma giymeyecek. Siyah-beyazlılarda takımla çalışmalara bu hafta başlayan ve kadroda yer alan Salih Uçan, Ernest Muçi ve Elan Ricardo, Alanya'da forma giymek için teknik direktör Solskjaer'den şans bekliyor. Öte yandan uzun süredir takımdan ayrı kalan Zaynutdinov, bu karşılaşmada da forma giyemeyecek.

DIŞ SAHADA 8 BERABERLİK

Beşıktaş, bu sezon deplasmanda 16 maça çıkarken 23 puan topladı. Siyah-beyazlılar 5 galibiyet alırken, 8 kez berabere kaldı ve dış sahada en fazla beraberlik yaşayan takım olarak dikkat çekiyor. Dış sahada oynadığı müsabakalarda 20 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 13 gol gördü.

SON 3 MAÇTA 9 PUAN ALDI

Beşıktaş, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 3 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Siyahbeyazlılar, 33. haftada Hatayspor'u 5-1, 34. haftada Fenerbahçe'yi 1-0, 35. haftada ise Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Bu sezon üst üste en fazla 4 hafta galibiyet alabilen Kara Kartal, Alanyaspor'u yenmesi durumunda bu istatistiği tekrarlamış olacak.

GALİBİYETLERDE KARTAL ÜSTÜN

Ligde iki ekip, Alanya'da 9. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda siyahbeyazlı takımın galibiyetlerde 3-2 üstünlüğü bulunuyor. Alanya'da oynanan 3 maç berabere sonuçlanırken Beşiktaş 13, Alanyaspor, 11 gol kaydetti.

ÜÇ MÜSABAKADA EŞİTLİK VAR

Sıyah-beyazlı takım, Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ile oynadığı son 3 müsabakada galip gelemedi. İki beraberlik bir mağlubiyet alan Kara Kartal, Akdeniz temsilcisi karşısında son galibiyetini 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada 3-0'lık skorla aldı.

ALANYASPOR İLE 18. RANDEVU

Alanyaspor ile Beşiktaş, ligde 17 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 10, turuncuyeşilliler 3 kez sahadan galip ayrılırken 4 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Kartal, 34 kez rakip fileleri sarsarken kalesinde 18 gole engel olamadı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

KALE MERT GÜNOK'A EMANET

Beşıktaş'ta kalede istikrarlı görev yapan başarılı file bekçisi Mert Günok, sarı kart cezasını Adana Demirspor maçında tamamladı. Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in forma vermesi beklenen tecrübeli kaleci, 1 maçlık aranın ardından Alanyaspor karşılaşamasında sahadaki yerini alacak.

4 OYUNCU SINIRDA

Beşıktaş'ta, Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor karşılaşmasında 4 oyuncu ceza sınırında yer alıyor. Kaleci Ersin Destanoğlu, forvetler Semih Kılıçsoy ile Ciro İmmobile, Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Söz konusu futbolcular, kart görmeleri durumunda gelecek hafta Çaykur Rizespor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek. Öte yandan, karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmeyen Emirhan Topçu da sarı kart ceza sınırında bulunan isimler arasında yer alıyor.

İŞTE CORENDON ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER:

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Fatih, Aliti, Lima, Hadergonaj, Richard, Janvier, Yusuf, Cordova, Ui-Jo, Sporar

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan, Amir, Salih, Rashica, Rafa Silva, Mustafa, Immobile