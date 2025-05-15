Semih'e yeni formül

Beşıktaş, bu sezon beklentilerin gerisinde kalan genç forveti Semih Kılıçsoy için yeni bir formül düşünüyor. Siyah-beyazlı yönetim, 19 yaşındaki futbolcunun düzenli forma bulabileceği bir takıma kiralanmasını değerlendirmeye aldı. Uygun şartların oluşması halinde Semih'in Avrupa'dan ya da Süper Lig'den bir kulübe geçici olarak gönderilmesi planlanıyor. Öte yandan, Kara Kartal'da ara transferde Kolombiya ekibi La Equidad'dan kadroya dahil edilen Elan Ricardo'nun da kiralanması planlanıyor. Henüz hiçbir resmi maçta forma şansı bulamayan Kolombiyalı orta saha oyuncusunun tıpkı Semih Kılıçsoy gibi düzenli oynayabileceği bir kulübe gönderilmesi düşünülüyor. Elan Ricardo yüksek olasılıkla Süper Lig'de mücadele eden bir kulübe kiralanacak.