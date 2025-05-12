Avrupa göründü

Trendyol Süper Lig'de 35. haftada Beşiktaş sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-1 yendi. Siyah-beyazlılar, Samsunspor'un BAY geçtiği haftada önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 58'e yükselterek 3. sıraya çıktı. Kara Kartal böylece Avrupa Ligi yolunda ciddi bir avantaj elde etti. Beşiktaş maça daha iyi başlayan taraf oldu. 29'da Rafa Silva, İmmobile'nin asistinde ağları havalandırdı, 1-0 yaptı. 44'te de Mustafa'nın asistinde Rashica, 2-0'ı ilan etti.

ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

58'de konuk ekipte Maestro'nun enfes şutunda kaleci Ersin aynı güzellikte karşılık verip topu kornere çeldi. 62'de Ciro İmmobile sahneye çıkarak asistinin yanına bir de gol ekledi ve Beşiktaş'ı rahatlattı: 3-1 83'te bu kez Joao Mario sahneye çıkarak farkı 3'e çıkardı, skoru 4-1'e taşıdı. Beşiktaş bu skorla beraber ligde üst üste 3. galibiyetini aldı ve Avrupa Ligi yolunda avantajlı konuma geçti.

KARTAL SAKATA GELDİ

Beşiktaş'ta bu sezon takımın üzerinde adeta kara bulutlar dolaşıyor. Sezon boyunca birçok oyuncu sakatlıklarla uğraşırken dünkü Adana Demirspor maçında da şanssızlıklar yaşandı. 11'de Alex Chamberlain devam edemedi. İngiliz futbolcu yerini Mustafa'ya bırakırken, bu pozisyondan 9 dakika sonra Uduokhai de bir hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Geçen hafta oynanan F.Bahçe derbisinde ikinci yarıda oyuna giren, yaklaşık 6 hafta sonra ise ilk 11'de sahaya çıkan Alman stoper, sekerek kenara gelmek zorunda kaldı. Uduokhai yerini Emrecan Terzi'ye bırakmak zorunda kaldı. 21'de de Aimbetov ile girdiği mücadelede dirsek yiyen Gabriel Paulista'nın da dişi kırıldı.

İLK KEZ HAKİ FORMA

Siyah beyazlı ekip bu sezon ilk kez haki rengi formayla sahada yer aldı. Sezon içinde genelde siyah-beyazlı çubuklu forma ve simsiyah formasıyla sahada yer alan Beşiktaş, Adana Demirspor karşılaşmasıyla alternatif forma olan haki renk formayla çıktı. Taraftarlar formayı çok beğendi.

DEMİR'E KAYBETMİYOR

Süper Lig tarihinde Beşiktaş'ın iç saha mağlubiyeti almadığı takımlar arasında en fazla konuk ettiği rakibi Adana Demirspor oldu. Kartal, Adana Demirspor'a karşı evinde 12 galibiyet, 9 beraberlik aldı. Adana ekibinin de galibiyet elde edemeden en fazla ziyaret ettiği takım siyah-beyazlılar oldu.

17 MAÇTIR KAZANAMIYOR

A. Demir, Süper Lig'de tam 17 maçtır kazanamıyor. Adana temsilcisi son olarak 23 Aralık 2024'te Hatay'la deplasmanda oynadığı maçtan 3-1 galip gelmişti. Mavi Şimşekler ligde toplamda 4.5 aydır 3 puanı hanesine yazdıramıyor. Ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, eksi 2 puanla en son sırada yer alıyor.

PAULİSTA DİREĞE TAKILDI

Siyah beyazlı takımın Brezilyalı yıldızı Gabriel Paulista dünkü karşılaşmada direğe takıldı. Savunmada oldukça başarılı işler çıkaran tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın 24. dakikasında Adana Demirspor kalecisi Deniz'in elinden kaçırdığı topu önünde buldu. Vuruşunda top üst direkten dışarıya çıktı.

OLE'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, geçen hafta oynanan F.Bahçe derbisine göre kadroa 3 değişikliğe gitti. Kart cezalısı olan Mert Günok'un yerine Ersin kaleyi devralırken, Emre Can ve Mustafa da kenara geldi. Bu iki ismin yerine Uduokhai ve İmmobile sahaya 11'de çıktı.

ERSİN 195 GÜN SONRA!

Cezası nedeniyle Mert Günok'un forma giyemediği karşılaşmaya Ersin Destanoğlu ilk 11'de çıktı. Son olarak Beşiktaş'ın RAMS Park'ta Galatasaray'a 2-1 kaybettiği karşılaşmada eldivenleri eline geçiren Ersin, tam 195 gün sonra yeniden görev aldı. Ersin, 2025 yılında ilk kez forma şansı elde etti.

CİRO İMMOBİLE YILDIZLAŞTI

Ciro İmmobile, sahanın en iyilerinden oldu. 1 gol, 1 asistle oynayan tecrübeli forvet, Süper Lig'de gol sayısını da 15'e yükseltti. İmmobile, "Şu anda kendimi işin içinde daha fazla hissediyorum. Başkanımızla görüştük, güzel bir diyalog geçti. Şu anda işler iyi gidiyor. 3. sırayı almak için elimizden geleni yapacağız" diye yorumladı.

KAPTAN NECİP GERİ DÖNDÜ

Sezon başında yaşadığı şanssız sakatlık sonrası sahalardan uzak kalan Necip Uysal dün akşam formasına kavuştu. 86'da oyuna giren Necip, kaptanlık bandını da taktı. Deneyimli futbolcu, 11 Ağustos 2024'teki Samsunspor maçından 9 ay sonra süre buldu. Necip Uysal, maç sonunda tribünlere üçlü çektirdi, galibiyeti kutladı.

BENİM İÇİN ÖZEL BİR GÜN

Tam 9 ay sonra formasına kavuşan Necip Uysal maçın ardından duygularını paylaştı. Siyah-beyazlı kaptan, "İyi bir oyun oynadık. Benim için özel bir gündü. Hocamıza teşekkür ederim, az da olsa süre verdi uzun sakatlığımın ardından. Şu an çok duygusalım. Şu an tam hazır değilim ama kampa çok daha hazır geleceğim" dedi.