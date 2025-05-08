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Taraftara açık antrenman
Beşiktaş, bugün siyahbeyazlı taraftarlara ve basına açık antrenman gerçekleştirecek. Tüpraş Stadı'nda saat 17.00'de yapılacak idmanı izlemek isteyen Beşiktaş logolu Passolig kart sahibi futbolseverler, öncelikle doğu alt tribünden sonra da gerek duyulması halinde doğu üst tribün biletlerini ücretsiz olarak saat 16.00'dan itibaren Stad gişesinde, passo. com.tr web sitesi ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden alabilecek.
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