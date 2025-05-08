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Haberler Beşiktaş Masuaku’ya yeni kontrat önerisi

Masuaku’ya yeni kontrat önerisi

Beşiktaş'ın tecrübeli sol beki Arthur Masuaku, sezonun ikinci yarısında gösterdiği üstün performansla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Demokratik Kongolu futbolcu, istikrarlı oyunuyla hem teknik heyetin hem de yönetimin takdirini toplarken, siyah-beyazlılarda kalma ihtimali giderek güçleniyor. Beşiktaş yönetimi, Masuaku ile yola devam etmeye sıcak bakıyor. Solskjaer'in de Masuaku'nun takımda kalmasından yana olduğu öğrenilirken, sezon sonunda oyuncuya yeni bir kontrat önerilmesi bekleniyor. Eğer Masuaku, kariyerine Beşiktaş'ta devam etme kararı alırsa, imzalar atılacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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Masuaku’ya yeni kontrat önerisi
Beşiktaş'ın tecrübeli sol beki Arthur Masuaku, sezonun ikinci yarısında gösterdiği üstün performansla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Demokratik Kongolu futbolcu, istikrarlı oyunuyla hem teknik heyetin hem de yönetimin takdirini toplarken, siyah-beyazlılarda kalma ihtimali giderek güçleniyor. Beşiktaş yönetimi, Masuaku ile yola devam etmeye sıcak bakıyor. Solskjaer'in de Masuaku'nun takımda kalmasından yana olduğu öğrenilirken, sezon sonunda oyuncuya yeni bir kontrat önerilmesi bekleniyor. Eğer Masuaku, kariyerine Beşiktaş'ta devam etme kararı alırsa, imzalar atılacak.
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