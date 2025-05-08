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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan taraftara açık antrenman

Beşiktaş'tan taraftara açık antrenman

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını Tüpraş Stadyumu'nda taraftara açık gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 19:28
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Beşiktaş'tan taraftara açık antrenman

Geçen hafta Fenerbahçe derbisinden zaferle çıkan Beşiktaş'ın taraftara açık olarak gerçekleştirdiği antrenman, siyah-beyazlı taraftarın yoğun ilgisi ve tezahüratları eşliğinde gerçekleşti. Tüm antrenmanı izleyen taraftar, futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon, top kapma ve pas çalışmasıyla başladı ve taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını cuma günü 11.45'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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