Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı transfer planını açıkladı!

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı kulüpte yapılacak seçime doğru yönetim kurulu listesini tanıttı. Adalı yapmış olduğu açıklamada ise transfere yönelik açıklamalarda bulundu.

İŞTE SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI: "SADECE İŞİMİZİ YAPIYORUZ"

Göreve geldiğimizde umutsuz bir ruh halimiz vardı. Kurumsallıktan tamamen uzaklaşmış bir Beşiktaş vardı. Bu toplantılarda ve ekranlarda neler konuşuyorduk lütfen hatırlayalım. Biz çalışarak bu süreci iyi bir şekilde geçirdik. Sadece işimize konsantre olduk.

"YENİ HEYECANLAR YAŞAMAYA BAŞLADIK"

Beşiktaş'ta artık yeni projeler konuşuluyor. Finansal bağımsızlık tartışılıyor. Borçların nasıl sıfırlanacağı tartışılıyor. Beşiktaş'ın haberleri sporla birlikte ekonomi kanallarına taşınıyor. Taraftarımız yeni sezon heyecanını ve transfer haberlerinin heyecanını yaşıyor. Önümüzdeki sene biz nasıl şampiyon olacağız diye sohbetler ediliyor. Bu dahi umutların yeniden canlanmaya başladığını gösteriyor. Bundan sonra o kaotik günlere dönmeyeceğiz. Bu bizim camiamıza sözümüzdür.

"EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Bir yerde çözümün en önemli adımı teşhisi doğru koymaktır. Bir dört ayda her konuda doğru teşhisleri koyduğumuzu düşünüyoruz. Çözümler için de hızlıca yol aldık. Hiç durmadan çalışan bir ekip olduk. Mali konulardaki çalışmalarımızla ekonomik bağımsızlığımıza emin adımlarla ilerliyoruz.

"TARİHE GEÇEN SERMAYE ARTIŞI..."

Hiç tereddüt etmeden bu sportif ve mali tablonun altına gövdemizi koyduk. Sermaye artışı, gayrimenkul projeleri, tesislerin daha verimli bir şekilde değerlendirilmesi ve karların artırılması için her saniye çalışıyoruz. Sermaye artışı sürecimiz geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Neler kazandık ilk ağızdan duymanızı isterim. Beşiktaş'ın tarihindeki en büyük sermaye artışı gerçekleşti. Tarihin tek seferdeki en yüksek tutarlı borç ödemesi gerçekleşecek. Artık bir şeyler değişmeye başladı. Elde edilen toplam hasılat 1 milyar 433 Milyon TL olmuştur. Elde edeceğimiz tüm geliri Bankalar Birliği'ne yatıracağız. Tüm geliri borcumuzu azaltmak için kullanacağız.

TRANSFER SÖZLERİ...

Kulübümüze ait hisselerin değeri 50 milyondan 150 milyon euro'ya yükselmiştir. Bununla FFP takım harcama konusunda elimiz rahatladı. "Başkan hemen transferleri indir" diyen genç taraftarımızı duyar gibiyim ama biz bu sürecin başında ne dediysek o şekilde ilerleyeceğiz.

🦅 Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu listesini tanıttı. pic.twitter.com/q1XAGK1tEL — A Spor (@aspor) May 8, 2025

MAZERETİ BİR KENARA BIRAKMALARINI İSTERDİM"

Az çok demeden destek olan herkese bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Geldiğimiz noktada Bankalar Birliği borcunun tamamı kapanmamış olabilir. Benim de kırgınlığım olabilir. Beşiktaşlı büyüklerimizi yanımızda görmek, iş adamlarını yanımızda görmek isterdim. Beşiktaş'a sahip çıkmalarını beklerdim. Önceki dönemdeki itibar kayıplarını uzakta kalmalarına neden oldu belki de, belki de sahadaki sonuçlar uzaklaştırdı, belki de katkı sağlamak istemediler. Ama ben bu kişilerden "Gün bugün" demelerini beklerdim. Kırgınlığı ve mazereti bir kenara bırakmalarını isterdim. Her fırsatta çok sevdiklerini söyledikleri Beşiktaş için ellerinden geleni yapmalarını isterdim. Biz ne zaman kenetlenip her şey Beşiktaş için diyeceğiz. Ben ve arkadaşlarım, camiayı bir araya getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün olmadı ve o gün de elbette gelecektir. Biz mücadeleye ve çalışmaya devam edeceğiz. Ne yapıp ne edip Beşiktaş'ın borçsuz günlerine doğru ilerleyeceğiz.

"BEKLENTİMİZ 200 MİLYON LİRA"

Projeler üretmeliyiz. Dikilitaş'taki 15 dönüm taşınmaz için Emlak Konut ile iş birliği imzaladık. Bu son yıllardaki Beşiktaş'ın en gelir getirici anlaşmasıdır. 20 dönüm üzerine yapılacak bu projeden 200 milyon TL gelir elde etmek istiyoruz. Bunu da borçların kapatılmasında kullanacağız. Hatırı sayılır bir kısmı da ileride gelir getirecek yeni araziler için kullanmayı planlamaktayız.

Yaptığımız görüşmeler sonucunda, yeni havalimanının yakınında 100 dönümlük arazinin kulübümüze kazandırılması için çok önemli bir yol aldık. Altyapı konusu ile ilgili projeyi burada inşallah gerçekleştireceğiz. Bu arazinin altyapı için kullanılması benim için büyük önem taşıyor. Buradaki tesis ve sahaların yapımına hemen başlamak istiyoruz.

Gece gündüz çalışan yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bu proje ile ilgili müjdeleri vermek bize nasip olur. Biz kulübümüzün her değerini en iyi şekilde değerlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR SPORTİF BAŞARI İÇİN..."

Şu ana bahsettiklerimiz geçtiğimiz dört ayda yapılanlardı. Kısmet olursa çok daha fazlası önümüzdeki 3 sene içerisinde yapılacaktır. Mali ve idari tüm çalışmalarımızın nihai amacı sürdürülebilir sportif başarılardır.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER PLANI

Hazır transfer sezonu da yaklaşırken herkesin kim gelecek diye merak etmesi kadar doğal bir şey yok. Biz isim, mevki söylemek için sezonun bitmesini bekliyoruz. Hala önümüzde dört maç var. İsim ya da mevki üzerinde konuşmadan bir çerçeve çizmek istiyorum. Beşiktaş'ın kadrosu önümüzdeki yıldan itibaren nasıl dizayn edilecek onu anlatmak istiyorum. Önümüzdeki sezondan itibaren Beşiktaş, takım planlaması; Türk oyuncular, deneyimli Avrupa seviyesindeki oyuncular ve uluslararası yetenekler olmak üzere üç temel üzerine kurulacak.

Hangi bölgeye kaç transfer lazımsa, biz o kadar transfer yapacağız. Taraftarımızın içi rahat olsun. Ama bu transferleri de benimsediğimiz prensipler çerçevesinde yapacağız.

"ALGI YAPANLARA CEVAP VERME ZAMANI GELDİ"

Değerli genel kurul üyelerimiz; sizlerden önemli bir ricam olacak. Siz, bizi bu göreve tarihimizin en yüksek oy oranı ve en büyük katılımıyla layık gördünüz. Sizin böyle bir teveccühle göreve getirdiğiniz yönetim için 120 günde 10 kez istifa kampanyası başlatıldı. Önümüzdeki Genel Kurul, bu algıları yapanlara da en güzel cevabı verme vaktidir.

ADALI'DAN ARROYO VE GEDSON SÖZLERİ...

"Brezilya Kulübü Santos, Keny Arroyo'yu istiyor. Gedson'un da yüzde 50'sini almadan, onu satmayacağız. Benfica ile konuştum, 'Sözleşmesini uzatırız, elinize bir şey geçmez' dedim."

ADALI TAKİP ETTİKLERİ OYUNCULARDAN BİRİNİ DE BÖYLE AÇIKLADI👇🏼

"Mahmudu Bajo gibi takip ettiğimiz tam 20'ye yakın oyuncu var. Bir tanesinin menajeriyle buraya gelirken görüştüm hatta. Tam 20'ye yakın bu tarz oyuncuyu takip ediyoruz."