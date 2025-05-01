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Haberler Beşiktaş Satranç gibi derbi

Satranç gibi derbi

Süper Lig’in dev derbisi nefesleri kesecek. Derbilerde evinde hiç kaybetmeyen Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, Mourinho’lu Fenerbahçe’yi Kadıköy’de yenmenin planlarını yapıyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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Satranç gibi derbi

Ligin önemli derbisinde büyük heyecan yaşanacak. Fenerbahçe şampiyonluk yarışından kopmamak, Beşiktaş ise Avrupa hedefinden sapmamak için hazırlanıyor. Norveçli hoca antrenmanlarda tempoyu artırdı. Oyuncularını taktiksel ve psikolojik olarak motive ediyor. Derbi ve dev maç karnesi pekiyi olan Solskjaer, bu zorlu karşılaşmada notları düşürmek istemiyor. Norveçli teknik adam, futbolcularından % 100 kapasite bekliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun Rafa Silva için özel önlem alacak olması nedeniyle, Solskjaer'in de bu duruma karşılık saha içinde farklı hamleler yapacağı söyleniyor. İki teknik adam da geçiş oyunlarını başlamadan durdurmanın planlarını yaparken, Norveçli çalıştırıcı İmmobile'nin yanı sıra ezeli rakibini Gedson ile şaşırtacak. Solskjaer ve Mourinho daha önce 5 kez rakip oldular karşılıklı 2 galibiyet aldılar. Norveçli, ManU ile 2 maçtan zaferle ayrılırken, Portekizli ise Tottenham ve Chelsea ile güldü.

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