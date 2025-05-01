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Haberler Beşiktaş Dev proje adımı

Dev proje adımı

Beşiktaş Kulübü, mali yapısını güçlendirmek ve sportif başarıları destekleyecek yeni yatırımlara zemin hazırlamak amacıyla önemli bir adım attı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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Dev proje adımı

Beşiktaş Kulübü, mali yapısını güçlendirmek ve sportif başarıları destekleyecek yeni yatırımlara zemin hazırlamak amacıyla önemli bir adım attı. Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kurulu, bağlı ortaklık olan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de gerçekleştirilen sermaye artırımının ardından, İstanbul Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan 15.382,49 metrekarelik taşınmazı üzerinde proje geliştirmek amacıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile iş birliği protokolü imzaladı.

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