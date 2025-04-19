CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Göztepe 1-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Göztepe 1-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. İlk yarıda 1-0 öne geçen siyah beyazlılar, ikinci yarıda skoru koruyamadı. 1-1 sona eren mücadelede taraflar puanları paylaştı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 18:53 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 21:26
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe 1-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. İlk yarıda 1-0 öne geçen siyah beyazlılar, ikinci yarıda skoru koruyamadı.

AÇILIŞ RAFA'DAN

Mücadelede Beşiktaş adına 10. dakikada Rafa Silva gol perdesini açan isim oldu.

İlk yarı bu golle Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş'ın golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon Devamını Oku BUNU DA OKU

MERT ÇARESİZ KALDI!

İkinci yarıda dakikalar 46'yı gösterirken İsmail Köybaşı, şık bir golle Göztepe adına skoru eşitledi.

Göztepe'den müthiş gol! Devamını Oku BUNU DA OKU

İkinci yarıda başka gol sesi çıkmazken mücadelede 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş 49 puana (5. sıra), Göztepe ise 40 puana (10. sıra) yükseldi.

GALİBİYET HASRETİ SÜRDÜ

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Beşiktaş, 4 maçtır kazanamıyor. Ligi 3. bitirerek Avrupa Ligi bileti almak isteyen siyah beyazlılar, ligin son haftalarında kritik puan kayıplarını sürdürüyor.

Beşiktaş'a Masuaku şoku! Devamını Oku BUNU DA OKU

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Beşiktaş, öne geçti. Ceza sahası yayı önünde topla buluşan Oxlade-Chamberlain'in ara pasında Rashica, savunma arkasına kaçtı. Ceza sahası sağ çaprazından Rashica'nın yerden çevirdiği topu Rafa Silva ağlarla buluşturdu. 0-1

13. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ceza sahası önünde topla buluşan Tijanic'in sert şutunda top sol kale direğine çarpıp oyun alanına geri döndü.

43. dakikada Göztepe'de Tijanic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Emerson'un kafayla gönderdiği meşin yuvarlak, kaleci Mert Günok'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

46. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Doğan Erdoğan'ın sağ kanattan ortasında defansın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası sol çizgisi önüne buluşan İsmail Köybaşı, gelişine vurduğu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1.

56. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Gedson Fernandes, sol taraftan getirdiği topu altıpas içerisinde Mustafa Hekimoğlu ile buluşturdu. Mustafa Hekimoğlu'nun vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak, kornere çıktı.

62. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. Gedson Fernandes'in pasında ceza sahası sol çizgisi yanında topla buluşan Oxlade-Chamberlain uzak köşeye gönderdiği topu kaleci Lis, çelmeyi başardı.

66. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Romulo'nun ceza sahası sağ çizgisinde yaptığı ortada Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda kaleci Mert Günok, topu ceza sahası içerisinde çeldi. Sol tarafta topla buluşan İsmail Köybaşı'nın şutunda meşin yuvarlak, kaleye paralel gitti.

90. dakikada Beşiktaş atağında, ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Semih Kılıçsoy'un şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu!
F.Bahçe'den yılın takası! Oğuz Aydın'a karşılık dünya yıldızı
DİĞER
Can Borcu'nda aşkın gücü engel tanımaz!
Başkan Erdoğan'dan "Normal doğum pankartı" çıkışı: Gayet yerindeydi | Özgür Özel'e tepki: Meyhane ağzıyla siyaset yapılmaz
Beşiktaş'ın golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon
Tekke: Biz böyle oynamamalıyız
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Napoli zirve takibini sürdürdü Napoli zirve takibini sürdürdü 20:53
Beşiktaş'a Masuaku şoku! Beşiktaş'a Masuaku şoku! 20:44
Göztepe'den müthiş gol! Göztepe'den müthiş gol! 20:33
PSG namağlup yükselişini sürdürdü! PSG namağlup yükselişini sürdürdü! 20:02
Beşiktaş'ın golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon Beşiktaş'ın golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 19:48
Marsilya-Montpellier maçı ne zaman? Marsilya-Montpellier maçı ne zaman? 19:30
Daha Eski
Barcelona'dan müthiş geri dönüş! Barcelona'dan müthiş geri dönüş! 19:24
City son dakikalarda açıldı City son dakikalarda açıldı 19:10
Las Palmas-Atletico Madrid maçı ne zaman? Las Palmas-Atletico Madrid maçı ne zaman? 19:02
Göztepe-Beşiktaş | CANLI Göztepe-Beşiktaş | CANLI 18:53
Tekke: Biz böyle oynamamalıyız Tekke: Biz böyle oynamamalıyız 18:36
Roma-Hellas Verona maçı ne zaman? Roma-Hellas Verona maçı ne zaman? 18:30