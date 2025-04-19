Beşiktaş'tan transfer operasyonu! İşte listedeki yıldızlar

Beşiktaş golcü transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Serdal Adalı teknik direktör Solskjaer ile yaptığı görüşmede forvet bölgesinde öncelikli isimleri belirledi. Bu bölgeye nokta atışı yapmak isteyen yönetim İmmobile de olduğu gibi hata yapmak istemiyor. İlk olarak Weghorst ile temasa geçen siyah-beyazlı kurmayların listesinde Onuachu ve Mitrovic bulunuyor.

KARTAL'DA PAUL ONUACHU MESAİSİ

Trabzonspor formasıyla başarılı bir performans sergileyen Paul Onuachu için temaslar sıklaştırıldı. Yönetim, Solskjaer'in de onayıyla Nijeryalı golcüyü kadroya katmak için yoğun mesai harcıyor. Southampton'ın küme düşmesiyle birlikte sözleşmesindeki serbest kalma maddesi aktif hale geldi. Yönetim, tecrübeli oyuncuyu bedelsiz olarak kadroya katmanın peşinde.

6 NUMARA PATRİCK BERG Mİ?

Öte yandan çıktığı bir programda Ansu Fati, Patrick Berg ve Thomas Dahl ile anlaştıklarını fakat Twente maçının skorunun bu transferlere engel olduğunu belirten Başkan Serdal Adalı, sadece Berg için açık kapı bıraktı. Adalı, Norveç ve Bodo'nun ön liberosu için "Biz onu, o da bizi istiyor. Seçimden sonra bir girişim daha yapacağız. Yeni sezonda takımın lideri olabilir" dedi.

ASTER VRANCKX İDDİASI

Beşiktaş'ın Wolfsburg'tan ayrılmak isteyen Aster Vranckx'la da ilgilendiği iddia edildi. İddiaya göre Alman kadro planlamacısı Eduard Graf Belçikalı yıldızı siyah-beyazlı kadroya katmak istiyor. Veanckx'a hem Fransız hem de Hollanda kulüpleri oyuncuya ilgi gösteriyor. 22 yaşındaki oyuncu, 2021 yılında Mechelen'den 8 milyon euroya transfer edildi. Ancak beklentileri karşılayamadı. Alman ekibi ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

JAPON SAĞ BEK

Beşiktaş, sağ bek arayışında Premier Lig'e veda eden Southampton'da oynayan Japon sağ bek Yukinari Sugawara'yı listeye aldı. 24 yaşındaki futbolcu, ayrılık kararı verdi. Beşiktaş'ın kısa süre içinde görüşmelere başlaması bekleniyor. 1.79 boyundaki savunmacı için 5 milyon euronun yeterli olacağı düşünülüyor. Beşiktaş cephesi, İngiliz ekibiyle masaya oturmaya hazırlanıyor. Japonya Milli Takımı'nın da formasını giyen Sugawara, alt ligde mücadele etmek istemiyor.