CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Taktik çalışma

Taktik çalışma

BeşiktaşTrendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Taktik çalışma

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

İZMİR YOLCULUĞU BUGÜN

Beşiktaş, Trendyol Kara Kartal, Göztepe maçı hazırlıklarını bugün tamamlayarak kampa girecek. Siyah-beyazlılar bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İzmir'e gidecek.

Ezeli rakipler Müller için devrede!
G.Saray'dan Kolo Muani sürprizi!
DİĞER
Oğlu için her şeyi yapmaya hazır!
Ekrem İmamoğlu'ndan 'acil kodlu' toplantı çağrısı! Tedbir kararının ardından dikkat çeken hamle! Birisiyle evde diğeriyle otelde görüştü!
F.Bahçe'de sürpriz İrfan Can gelişmesi!
G.Saray'ın gözdesine sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea sahasında buruk turladı! Chelsea sahasında buruk turladı! 01:38
Bodo Glimt penaltılarla yarı finalde! Bodo Glimt penaltılarla yarı finalde! 01:38
Chelsea sahasında buruk turladı! Chelsea sahasında buruk turladı! 01:31
Bodo Glimt penaltılarla yarı finalde! Bodo Glimt penaltılarla yarı finalde! 01:28
Avrupa Ligi'nde efsane maç! ManU yarı finalde Avrupa Ligi'nde efsane maç! ManU yarı finalde 01:19
Adalı'nın cezası açıklandı! Adalı'nın cezası açıklandı! 01:18
Daha Eski
G.Saray'ın kalecisi R.Madrid'den! G.Saray'ın kalecisi R.Madrid'den! 01:18
Avrupa devinden Yunus Akgün'e dev rakam! Avrupa devinden Yunus Akgün'e dev rakam! 01:18
G.Saray'ın gözdesine sürpriz talip! G.Saray'ın gözdesine sürpriz talip! 01:18
Adalı'dan Semih Kılıçsoy itirafı! Adalı'dan Semih Kılıçsoy itirafı! 01:18
Adalı'dan transfer açıklaması! Adalı'dan transfer açıklaması! 01:18
EuroLeague'de yılın koçu Jasikevicius! EuroLeague'de yılın koçu Jasikevicius! 01:18