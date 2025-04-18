Taktik çalışma

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

İZMİR YOLCULUĞU BUGÜN

Beşiktaş, Trendyol Kara Kartal, Göztepe maçı hazırlıklarını bugün tamamlayarak kampa girecek. Siyah-beyazlılar bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İzmir'e gidecek.