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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan seçimli genel kurul açıklaması

Beşiktaş'tan seçimli genel kurul açıklaması

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, olağan seçimli genel kurulun 4 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 11 Mayıs'ta saat 10.00'da Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılacağını açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 20:41
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Beşiktaş'tan seçimli genel kurul açıklaması

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Olağan seçimli genel kurul toplantısı 4 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılacaktır. 4 Mayıs Pazar günü toplantı çoğunluğu sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 11 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Toplantı gündeminde başkanlık divanı seçiminin yanı sıra adayların programlarını takdimi, başkan ve yönetim kurulu ile denetim, disiplin, üyelik ve sicil kurulunun seçiminin yapılacağı belirtildi.

Öte yandan tüzük gereği, sicil numarası 49935'e kadar olan (49935 dahil) ve yıllık aidatlarını 31 Aralık 2024 günü çalışma saati bitimine kadar ödemiş olan üyelerin olağan seçimli genel kurul toplantısına katılabileceği aktarıldı.

Seçimli genel kurula misafir kabul edilmeyeceği de kaydedildi

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