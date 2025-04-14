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Haberler Beşiktaş Sil baştan Beşiktaş! Yeni sezona kadroda dev revizyon

Sil baştan Beşiktaş! Yeni sezona kadroda dev revizyon

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde birçok oyuncu ile yollar ayrılacak. Kaptan Mert Günok, Paulista, Gedson Fernandes ve Rafa Silva dışındaki oyuncuların yerine alternatifler bakılacak. Yeni sezonda takım baştan aşağıya değişecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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Sil baştan Beşiktaş! Yeni sezona kadroda dev revizyon

Son yıllarda erkenden Süper Lig'e havlu atan Beşiktaş'ta gelecek sezon için adımlar çok dikkatli bir şekilde atılacak. Önceki gün oynanan Başakşehir mücadelesinin ardından yönetim oldukça radikal kararlar aldı. Sezon sonunda çok sayıda futbolcu ile yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılarda takım baştan aşağıya değişecek. Sadece takımdaki dört ismin gelecek sezon kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu isimler Rafa, Mert, Gedson ve Paulista oldu.

ÖNCE SEÇİM SONRA TRANSFER

Formanın hakkını veren bu dört isme dokunmayacak olan yönetim, kalan her oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak ve kendisine yeni bir bütçe oluşturacak. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sunacağı rapor ve scout ekibinin önerileriyle yeni ve şampiyonluk mücadelesi veren bir Beşiktaş kurmak isteyen Başkan Serdal Adalı, ilk olarak mayıs ayında yapılması planlanan başkanlık seçimini atlatmak istiyor. Seçimde aday olmaya hazırlanan Serdal Adalı, göreve devam etmesi halinde takıma neşteri vuracak.

SABIRLAR TASTI

Sakin tavırları ile bilinen Solskjaer de Başakşehir yenilgisi sonrasında değişim sinyali verdi. Takımı ilacın kurtarmayacağını ve ameliyat gerektiğini belirten Norveçli, oyuncu grubunun değişmesi gerektiğini ima etti. Bu nedenle gelecek sezon takımda büyük değişiklik yaşanması bekleniyor.

CIRO'NUN BİLETİ KESİLDİ

Yıllık 6 milyon euroluk maaşı ve yetersiz performansı nedeniyle gözden düşen Ciro İmmobile ile sezon sonunda kesin olarak yollar ayrılacak. İlk aşamada oyuncu için teklif bekleyecek olan yönetim, talip çıkmaması halinde oyuncuya bonservisini vermeyi önerecek. Gelecek yıl İmmobile'ye 6 milyon Euro daha ödemek istemeyen yönetim, oyuncunun menajerini İstanbul'a davet ederek kendilerine kulüp bulmalarını isteyecek.

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