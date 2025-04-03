  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta hedef kupa! İşte Solskjaer'in Göztepe maçı 11'i

Beşiktaş'ta hedef kupa! İşte Solskjaer'in Göztepe maçı 11'i

Şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, hedefini Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götürmek olarak belirledi. Kara Kartal Süper Lig’de sahasında yenildiği Göztepe’den hem rövanşı almak hem de Türkiye Kupası’nda yarı finale çıkmak istiyor. İşte Solskjaer'in muhtemel Göztepe maçı 11'i... | Son dakika spor haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta hedef kupa! İşte Solskjaer'in Göztepe maçı 11'i

SIRADA GÖZTEPE VAR

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Göztepe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Son olarak Süper Lig'de oynanan derbide ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 yenerek moral kazanan "Kara kartal", Göztepe'yi de mağlup ederek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

UDUOKHAI OYNAMIYOR

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde turu geçen ekip, Trabzon- Bodrum eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak. Beşiktaş'ta iki oyuncu, kupada formasından uzak kalacak. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Uduokhai forma giyemeyecek. Zaynutdinov'un da maçta görev yapması beklenmiyor. Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu'nu 3 galibiyetle 9 puan toplayarak lider tamamladı.

1 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında daha önce oynanan 10 maçın 4'ünü Beşiktaş kazanırken, İzmir ekibi ise bir kez sahadan galip ayrıldı. Rekabetteki 5 müsabakada ise taraftar normal süre ve uzatma dakikalarında beraberliği bozamadı. Bu maçlarda Beşiktaş'ın 13 golüne, Göztepe 9 golle karşılık verdi.

11 KEZ KAZANDI

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final karşılaşmasında bordomavili ekibi 3-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı 11'inci kez kazanmıştı. Kartal ünvanını korumak istiyor.

İŞTE BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Emirhan, Gedson, Chamberlain, Rafa, Rashica, Muçi, Immobile

Göztepe: Lis, Heliton, Dennis, Kaan, Bokele, Ogün, Tijanic, Doğan, Sangare, Juan, Romula

Reklam
Mourinho kaç maç ceza alacak?
DİĞER
Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu'dan olaylı derbinin tartışmalı pozisyonlarına flaş yorum! ''90+11'de Skriniar'ın pozisyonuna...''
İBB'deki yolsuzluk çarkının merkezindeki isim tanık oldu: Murat Ongun kendi şirketine ihale veriyordu
Okan Buruk'tan Mourinho açıklaması!
F.Bahçe'den çok konuşulacak transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho kaç maç ceza alacak? Mourinho kaç maç ceza alacak? 02:16
Mourinho kaç maç ceza alacak? Mourinho kaç maç ceza alacak? 02:14
Hatipoğlu'dan F.Bahçe'ye gönderme! Hatipoğlu'dan F.Bahçe'ye gönderme! 01:40
Hatipoğlu'dan F.Bahçe'ye gönderme! Hatipoğlu'dan F.Bahçe'ye gönderme! 01:19
G.Saray'dan flaş pasta göndermesi! G.Saray'dan flaş pasta göndermesi! 01:13
G.Saray'dan flaş pasta göndermesi! G.Saray'dan flaş pasta göndermesi! 01:13
Daha Eski
Mourinho'nun Buruk'a müdahalesi yabancı basında! Mourinho'nun Buruk'a müdahalesi yabancı basında! 01:00
Okan Buruk'tan Mourinho açıklaması! Okan Buruk'tan Mourinho açıklaması! 00:58
G.Saray'dan F.Bahçe'ye: Hazmedeceksiniz G.Saray'dan F.Bahçe'ye: Hazmedeceksiniz 00:58
Mourinho'dan Okan Buruk'a müdahale Mourinho'dan Okan Buruk'a müdahale 00:58
İşte Cimbom'un derbi golleri İşte Cimbom'un derbi golleri 00:58
Icardi'den Okan Buruk paylaşımı! Icardi'den Okan Buruk paylaşımı! 00:58