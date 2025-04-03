Beşiktaş'ta hedef kupa! İşte Solskjaer'in Göztepe maçı 11'i

SIRADA GÖZTEPE VAR

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Göztepe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Son olarak Süper Lig'de oynanan derbide ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 yenerek moral kazanan "Kara kartal", Göztepe'yi de mağlup ederek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

UDUOKHAI OYNAMIYOR

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde turu geçen ekip, Trabzon- Bodrum eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak. Beşiktaş'ta iki oyuncu, kupada formasından uzak kalacak. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Uduokhai forma giyemeyecek. Zaynutdinov'un da maçta görev yapması beklenmiyor. Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu'nu 3 galibiyetle 9 puan toplayarak lider tamamladı.

1 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında daha önce oynanan 10 maçın 4'ünü Beşiktaş kazanırken, İzmir ekibi ise bir kez sahadan galip ayrıldı. Rekabetteki 5 müsabakada ise taraftar normal süre ve uzatma dakikalarında beraberliği bozamadı. Bu maçlarda Beşiktaş'ın 13 golüne, Göztepe 9 golle karşılık verdi.

11 KEZ KAZANDI

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final karşılaşmasında bordomavili ekibi 3-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı 11'inci kez kazanmıştı. Kartal ünvanını korumak istiyor.

İŞTE BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Emirhan, Gedson, Chamberlain, Rafa, Rashica, Muçi, Immobile

Göztepe: Lis, Heliton, Dennis, Kaan, Bokele, Ogün, Tijanic, Doğan, Sangare, Juan, Romula