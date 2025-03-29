Beşiktaş haberleri: Serdal Adalı'dan derbi mesajı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından kişisel sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İŞTE ADALI'NIN SÖZLERİ:

Serdal Adalı'nın yapmış olduğu paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

"Bugün kendi sahamızda büyük taraftarımız önünde Galatasaray'ı mağlup ederek camiamıza bayram coşkusunu yaşatan takımımızı ve teknik heyetimizi yürekten tebrik ediyorum.

Maçtan önce yapılan haksızlıklara, adaletsizliklere en güzel cevabı sahada verdik. Yerli hakem de yönetse, yabancı hakem de yönetse, Federasyon kendisi de yönetse biz bu maçı kazanacağız dedik, galip geldik.

Beşiktaşlılar böyle güzel günlere, böyle mutluluklara layıktır. Camiamızın desteğiyle Beşiktaş, daha da büyük zaferler kazanacaktır.

Kendi sahasındaki bütün derbileri kazanarak taraftarını bir nebze mutlu eden Beşiktaşımızı bir kez daha tebrik ediyor, camiamıza önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum.

Tarih bir kere yazılmıştır, namağlup tek şampiyon Beşiktaş'tır! Beşiktaş camiasına iyi bayramlar diliyor; sağlıkla, huzurla, Beşiktaşımızın başarılarıyla birlikte nice güzel günlere erişmeyi temenni ediyorum.

Saygılarımla...."