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Haberler Beşiktaş Kritik iki maça çıkacak

Kritik iki maça çıkacak

Kara Kartal, milli maç arası sonrası ligde Galatasaray'la karşılaşacak. Siyah beyazlı ekip kupa çeyrek finalinde ise Göztepe'yi konuk edecek. Teknik direktör Solskjaer, bu iki karşılaşmaya büyük önem veriyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 Salı 06:50
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Kritik iki maça çıkacak

Beşiktaş'ta Süper Lig'de aldığı üst üste gelen iki yenilgi takımın havasını bir anda olumsuz yönde değiştirdi. Kara Kartal, milli maç arası sonrası ligde Galatasaray'la karşılaşacak. Siyah beyazlı ekip kupa çeyrek finalinde ise Göztepe'yi konuk edecek. Teknik direktör Solskjaer, bu iki karşılaşmaya büyük önem veriyor. Ayrıca Beşiktaş ligde oynayacağı sıradaki 7 maçta şehir dışına bir kez çıkacak.

BİLETLER SATIŞTA

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-G.Saray derbisinin biletler bugün genel satışa çıktı. BJK SuperApp'te ön satışa sunulan biletler, sadece Beşiktaş logolu Passolig kart sahibi taraftarların bilet alabiliyor. Ayrıca bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahiplerinin ise biletlerini transfer edemeyeceği bildirildi.

OX'DA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Beşiktaş'ta İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında Alex Oxlade- Chamberlain ile Rafa Silva yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle endişe yaşatmıştı. Portekizli yıldız Rafa Silva'dan müjdeli haber geldi ve derbi maçta oynayacağı açıklanırken sakatlık yaşayan bir diğer futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain'in ise durumu belirsizliğini koruyor.

SVENSSON MÜJDESİ

Beşiktaş'ın Norveçli sağ beki Svensson, takımla birlikte antrenmanlara tam randımanlı bir şekilde başladı. Yaşadığı sakatlık sebebiyle Gaziantep FK ve Konyaspor maçlarında görev yapamayan oyuncunun yokluğunda sağ bekte sorun yaşadı. Derbi maçta 11'de yerini alacak olan 32 yaşındaki oyuncu teknik ekibi sevindirdi.

KİMSE BEŞİKTAŞ'I HAFİFE ALMASIN

Beşiktaş'tan Galatasaray derbisine yabancı hakem atanmayacağı iddialarına dair bir açıklama geldi. "Adaletsizliğin altına imza atmayın" denilen açıklamada, "Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!" ifadeleri kullanıldı.

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