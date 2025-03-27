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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan olay hakem! Galatasaray derbisine dünyaca ünlü hakem...

Beşiktaş'tan olay hakem! Galatasaray derbisine dünyaca ünlü hakem...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılardan sürpriz bir hakem hamlesi geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 22:09
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Beşiktaş'tan olay hakem! Galatasaray derbisine dünyaca ünlü hakem...

Galatasaray ile oynayacağı derbi maça yabancı hakem isteyen ancak bu talebi yerine gelmeyen Beşiktaş, zorlu maç öncesi harekete geçti.

Beşiktaş, Galatasaray derbisi için dünyaca ünlü emekli bir hakemi Tüpraş Stadyumu'na getirmeye karar verdi.

Habertürk'ün haberine göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile maçı izleyecek olan hakem, maçtaki pozisyonlarla ilgili yorumları Beşiktaş YouTube kanalında yayınlanacak. Maç esnasında da önemli kararlar için yorumları dijital kanallardan duyurulacak.

Beşiktaş ile Galatasaray, ligin 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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