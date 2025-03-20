Solskjaer’den değişim sesleri

Mıllı maçlar nedeniyle lige verilen arayı değerlendiren Beşiktaş, antrenmanlarına devam ediyor. Solskjaer, milli ara dönüşü ilk 11'de değişikliğe gitmeyi planlıyor. Norveçli çalıştırıcı, İmmobile, Chamberlain, Semih Kılıçsoy, Rashica ve Muçi'nin performansını yeterli bulmadığı belirtildi. Ayrıca Keny Arroyo'nun alacağı dakikaların artacağı bildirildi. Amir Hadziahmetovic'in de daha fazla 11'de yer alacağı kaydedildi. Öte yandan Santrfor konusunda Solskjaer'in kararsız olduğu, stoperde ise sakatlanan Uduokhai'nin yerine Emirhan Topçu'nun görev alacağı ifade edildi.