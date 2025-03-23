  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş 1-3 Uğur Okulları İstanbulspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Beşiktaş 1-3 Uğur Okulları İstanbulspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Beşiktaş hazırlık maçında konuk ettiği Uğur Okulları İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 14:49 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 14:59
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş 1-3 Uğur Okulları İstanbulspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Milli arada derbi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında 1. Lig ekibi Uğur Okulları İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

Siyah beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadelede 3-1 mağlup oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Emir Kaan Gültekin, 85. dakikada Gaoussou Kyassou Diarra ve 90. dakikada Florian Loshaj kaydetti.

Beşiktaş'ın tek golü 50. dakikada Gabriel Paulista'dan geldi.

2 SAKATLIK BİRDEN

Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Oxlade Chamberlain ve Rafa Silva, oyuna devam edemedi.

ELAN RICARDO İLK MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Elan Ricardo ilk maçına çıktı. Kolombiyalı futbolcu, İstanbulspor karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

F.Bahçe'den tarihi transfer operasyonu!
F.Bahçe'de flaş Maximin gerçeği!
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray dünya devinden alacak! Muslera yerine o geliyor...
CANLI TAKİP | Ekrem İmamoğlu tutuklandı! 560 milyar TL'lik yolsuzluk tescillendi: Terör soruşturmasında karar
Salih Özcan transferinde flaş gelişme!
Mou'yu takımın başında görmek istiyorlar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'dan tatsız prova! Kartal'dan tatsız prova! 14:49
Macaristan-Türkiye maçı yayın bilgisi! Macaristan-Türkiye maçı yayın bilgisi! 14:37
Salih Özcan transferinde flaş gelişme! Salih Özcan transferinde flaş gelişme! 14:35
Güngör Şahinkaya'dan Sabri Sarıoğlu'na tepki! Güngör Şahinkaya'dan Sabri Sarıoğlu'na tepki! 14:17
Fırtına'nın Göztepe mesaisi sürüyor Fırtına'nın Göztepe mesaisi sürüyor 14:07
F.Bahçe'de flaş Maximin gerçeği! F.Bahçe'de flaş Maximin gerçeği! 13:58
Daha Eski
Beşiktaş - İstanbulspor | CANLI İZLE Beşiktaş - İstanbulspor | CANLI İZLE 12:59
Almanya - İtalya maçı ne zaman? Almanya - İtalya maçı ne zaman? 12:50
Fransa - Hırvatistan maçı ne zaman? Fransa - Hırvatistan maçı ne zaman? 12:48
G.Saray'da Yunus Akgün endişesi! G.Saray'da Yunus Akgün endişesi! 12:45
Portekiz - Danimarka maçı ne zaman? Portekiz - Danimarka maçı ne zaman? 12:44
İspanya - Hollanda maçı ne zaman? İspanya - Hollanda maçı ne zaman? 12:42