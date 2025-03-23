Beşiktaş 1-3 Uğur Okulları İstanbulspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Milli arada derbi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında 1. Lig ekibi Uğur Okulları İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.
Siyah beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadelede 3-1 mağlup oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Emir Kaan Gültekin, 85. dakikada Gaoussou Kyassou Diarra ve 90. dakikada Florian Loshaj kaydetti.
Beşiktaş'ın tek golü 50. dakikada Gabriel Paulista'dan geldi.
2 SAKATLIK BİRDEN
Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Oxlade Chamberlain ve Rafa Silva, oyuna devam edemedi.
ELAN RICARDO İLK MAÇINA ÇIKTI
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Elan Ricardo ilk maçına çıktı. Kolombiyalı futbolcu, İstanbulspor karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.