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Haberler Beşiktaş Gabriel Paulista'dan flaş sakatlık açıklaması!

Gabriel Paulista'dan flaş sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlı ekip mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ta Gabriel Paulista dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 23:03 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 23:12
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Gabriel Paulista'dan flaş sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlı ekip mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ta Gabriel Paulista dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE PAULISTA'NIN AÇIKLAMALARI

"Sakat değilim, hocamızın kararı nedeniyle oyundan çıktım. Futboldan anlamayanlar bir şeyler söylüyor ama ben sakat değilim. Zor bir maç oldu, daha çok karakter koymamız lazımdı. Çalıştıklarımızı ve planladıklarımızı yapamadık. Gol yedik, sonra geri dönüş sağlayamadık. İstediklerimizi yapamadık ve çok kötü kaybettik."

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