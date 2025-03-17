Derbi yemini

Beşiktaş'ın başında Süper Lig'deki ilk yenilgisini Tüpraş Stadı'da Gaziantep FK'ya karşı alan Beşiktaş, cumartesi akşamı oynanan mücadelede de Konyaspor'a boyun eğdi. Rakibi, 9 kişi kalmasına rağmen sahada pek bir varlık gösteremeyen siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde üst üste aldığı bu iki mağlubiyetle üçüncülük yarışında da büyük bir darbe yedi. Alınan bu yenilgiler ve oynanan kötü oyun sonrasında taraftarlar çılgına döndü.

TEK YOLU G.SARAY'I YENMEK

Siyah-beyazlı futbolseverler, karşılaşmanın ardından sosyal medyadan futbolcuları sert sözlerle eleştirdi. Eleştirileri gören oyuncular; daha soyunma odasından çıkmadan G.Saray derbisi için yemin etti. Takım kaptanlarından Mert Günok'un arkadaşlarına; "Taraftarla aramızı düzeltmemizin tek yolu milli ara sonrasında oynayacağımız Galatasaray derbisini kazanmak" diyerek seslendi. Oyuncular derbi galibiyeti için birbirlerine söz verdi.

OLE: BİZE YAKIŞMADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in Konyaspor maçının ardından soyunma odasında oyuncularına; "İki haftada hem aldığımız sonuçlar hem de oynadığımız oyun bize yakışmadı. Milli arada kendimizi toparlayacağız. Bu arada sizden elinizden gelenin daha fazlasını yapmanızı bekliyorum" dediği öğrenildi.

IMMOBILE'YE ELEŞTİRİ

İtalyan basını, Ciro İmmobile'nin Beşiktaş'taki performansını eleştirdi. Oyuncunun geçen hafta penaltıdan 6 maç sonra gol attığını ancak Konyaspor mücadelesinde sahada pek varlık gösteremediği vurgulandı. Beşiktaş'ın Avrupa kupalarına katılma şansını da günden güne yitirdiğinin altı çizildi.