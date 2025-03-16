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Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ın geliri 9.26 milyon euro

Beşiktaş’ın geliri 9.26 milyon euro

Beşiktaş bu sezon Avrupa kupalarına, Avrupa Ligi play-off etabıyla merhaba dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 06:50
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Beşiktaş’ın geliri 9.26 milyon euro

Beşiktaş bu sezon Avrupa kupalarına, Avrupa Ligi play-off etabıyla merhaba dedi. Ön elemede İsviçre'nin Lugano ekibi ile eşleşen siyahbeyazlılar, İsviçre ekibini bu turnuvanın da dışına iterek Avrupa Ligi'nde boy gösterdi. Kara-kartallar lig maçlarında 3 galibiyet alırken 5 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı ve ilk 24 dışında kalarak bu sezon için Avrupa serüvenini noktaladı. Beşiktaş, lige katılımından 4,31 milyon euro, 3 galibiyete karşılık 1,35 milyon euro, yayın havuzu katsayı kaleminden de 3,6 milyon euro kazandı.

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