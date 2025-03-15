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Haberler Beşiktaş Elan Ricardo neden kadroda yok? Ole Gunnar Solskjaer açıkladı!

Elan Ricardo neden kadroda yok? Ole Gunnar Solskjaer açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlı ekipte Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 20:01 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 20:17
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Elan Ricardo neden kadroda yok? Ole Gunnar Solskjaer açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlı ekipte Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SOLSKJAER'İN AÇIKLAMALARI

"Her maç bizim için kendimizi kanıtlama fırsatıdır. İyi antrenman yaptık, iyi hazırlandık, sıkı çalıştık. Geçen hafta hayal kırıklığıydı bizim için. Özellikle duran toplara çalıştık. Umarım sahaya yansıtabiliriz. Tempolu ve hızlı oynamalıyız. Geçen hafta fırsatları değerlendiremedik. Bu hafta goller bulmalıyız, fırsatlar bulmalıyız."

"Jonas ve Zaynutdinov'un sakatlıkları var, umarım milli aradan sonra takımla olacaklar. Elan adaptasyon sürecinde, gelmesi gereken seviye için çalışıyor. Çok yetenekli bir oyuncu. Yeni bir ülkeye geldi. Gelecekte daha fazla sahada göreceğiz. Daha çok savaşmak zorunda gelmesi gereken seviye için. Şu anda takımımızda Amir ve Salih de var orta sahada. 12 yabancı kuralı da var. 12 yabancıdan fazla oyuncuyu kadroya alamıyoruz."

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