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Haberler Beşiktaş Potada Mersin’e konuk oluyor

Potada Mersin’e konuk oluyor

Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında bugün Mersinspor sahasında Beşiktaş Fibabanka ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Servet Tazegül Spor Salonu'nda saat 13.00'te oynanacak maçta hakemler Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu ve Kerem Yılmaz görev yapacak. Ligde çıktığı 19 maçta 30 puan toplayan Mersin ekibi 7. sırada bulunuyor. Beşiktaş Fibabanka ise 33 puanla 2. basamakta yer alıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 06:50
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Potada Mersin’e konuk oluyor
Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında bugün Mersinspor sahasında Beşiktaş Fibabanka ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Servet Tazegül Spor Salonu'nda saat 13.00'te oynanacak maçta hakemler Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu ve Kerem Yılmaz görev yapacak. Ligde çıktığı 19 maçta 30 puan toplayan Mersin ekibi 7. sırada bulunuyor. Beşiktaş Fibabanka ise 33 puanla 2. basamakta yer alıyor.
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