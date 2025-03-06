Alvaro Negredo futbol kariyerini noktaladı

Bir dönem Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta forma giyen İspanyol futbolcu Alvaro Negredo, futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından "Her şey için teşekkürler futbol" başlığı ile paylaşımda bulundan 39 yaşındaki futbolcu, son olarak La Liga ekiplerinden Real Valladolid'de forma giymiş ve 1 Temmuz 2024'te kulüpten ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ'IN "MATADOR'U"

Negredo, 2017-2018 sezonunda Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde 49 karşılaşmaya çıkmış ve 18 gol/10 asist katkısı sunmuştu.

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