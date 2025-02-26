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Haberler Beşiktaş Spor yazarları Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Spor yazarları Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. maçında Onvo Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 08:47
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Spor yazarları Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR – RAFALEX

Önce Talisca'ya bir mesaj gönderelim... Hani, Beşiktaş'ı seviyorum falan diyordun ya, artık sevmene gerek kalmadı kanka, biz o işi Rafa ile hallettik!.. Futbol atışın serbest olduğu bir mecra! Herkes futbolu bilir (!) ve en iyi de kendisinin bildiğini sanır!.. Hal böyle olunca, bazen "müthiş beyinler" karşılaştırmalar yapar.

Spor yazarları Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Şimdilerde birileri de Rafa Silva'yı Tadic ve Mertens'in bugünüyle kıyaslayarak, "İkisi de Rafa'dan iyi" falan diyorlarmış... Komik ötesi vesselam... Rafa'nın topu ayağıyla attığı yere Tadic eliyle atabilir mi, şüpheliyim...! Mertens'in bugün oynadığı futbolu ise Rafa ayağının içi veya dışıyla değil sadece topuğuyla oynar... Topuğu yeter yani... Lig, kupa ayırmayan Rafa Silva dün Antalya'da attığı nefis golle hem maçı kotardı, hem klasını konuşturup saçmalayanları susturdu!..

Spor yazarları Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Rafa'nın oyun aklı, futboldaki anları yakalaması onu Mertens ve Tadic'ten çok daha yükseklere koyuyor. Rafa Beşiktaş'ın Alex'idir, biriyle kıyaslayacaksanız KrAlex'le kıyaslayın derim ben. Nokta. Solskjaer, Antalya'da rotasyonlu bir kadro çıkardı ve gençlere de şans verdi. Yeni transfer genç Arroyo'nun büyük heyecanı her halinden belliydi. Gol atmış olması ona özgüven kazandıracaktır. Bu çok olur ama Beşiktaş'ta mı olur yoksa gider başka yerlerde mi olur bilemem.

Spor yazarları Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Sonradan oyuna giren 20 yaşındaki Fahri Kerem Ay ise bana göre kısa sürede Beşiktaş formasını birilerinin sırtından alacak bir potansiyele sahip. Daha çok süre aldığında bunu herkes kabul edecektir. Ziraat Türkiye Kupası sezonu çifte kupayla kapatma imkanı yaratan bir turnuva. Beşiktaş bu değerli Kupa'yı bir kez daha müzesine götürebilirse bu sezon heba olmamış olur.

Spor yazarları Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – KURTARICI RAFA SILVA

Turizmin başkenti Antalya'da, güzel bir havada oynanan ve seyircinin fazla rağbet etmediği maç durgun bir atmosferde başladı. Beşiktaş, ligde iddiasının kalmadığı belli olduktan sonra ilk hedefini Türkiye Kupası'nda turu geçmek olarak belirledi ve bu maçı kazanmak zorundaydı. Antalyaspor ise ligde orta sıralarda mücadele ederken kupada sanki hiç hedefi yokmuş gibi bir futbol ortaya koyuyordu.

Spor yazarları Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş, Masuaku'nun büyük gayretle taşıdığı pozisyonda yaptığı nefis asistle öne geçti. Siyah-beyazlıların yeni ve genç oyuncusu Arroyo, boş pozisyonda topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı boyunca oyun kontrolü tamamen Beşiktaş'ın inisiyatifindeydi. Golden sonra başka bir pozisyon yaşanmadan devre, Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya Beşiktaş üç oyuncu değişikliğiyle başladı. Joao Mario, Arroyo ve Emirhan çıkarken; Mustafa, Rashica ve Tayyip Talha oyuna girdi.

İ

Spor yazarları Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

kinci yarıda da ilk yarının benzeri bir futbol sahadaydı. Ne yazık ki gol pozisyonu ve şut eksikliği göze çarptı. Özetle, tatsız ve temposuz, seyirciye heyecan vermeyen bir maç izledik. Ancak Beşiktaş'ın istediği gibi sonuçlandı. Burada kayda değer tek pozisyon, kurtarıcı Rafa Silva'nın harika golüydü.

Spor yazarları Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Gençlere her zaman önem veren bir futbol adamı olarak, özellikle Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy'a desteğimi hep dile getirdim. Ancak Hekimoğlu, 45 dakika şans bulmasına rağmen ne yazık ki sahada hiçbir varlık gösteremedi. Artık şapkasını önüne koyma zamanı geldi. Bu fırsatlar bir daha ele geçmez. Canım kardeşim, artık Beşiktaş'ın büyüklüğünü kavrayarak elinden gelen her şeyi yap. Bir daha bu şansı yakaladığında vasat bir futbol ortaya koyma. Beşiktaş, grubunu lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Bu, camia için bir umut oldu. Temennim, çeyrek finalde de başarılı olup finale kalmaları ve geçen sezon olduğu gibi kupayı kazanmaları.

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