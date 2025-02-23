  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Poku hamlesi!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Poku hamlesi!

Her iki karşılaşmada Galatasaray’ı zorlayan Poku, Teknik Direktör Solskjaer ile Beşiktaş camiası tarafından büyük beğeni aldı. Yönetim AZ Alkmaar’ın yıldızı için hareketi geçti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Poku hamlesi!

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Beşıktaş, AZ Alkmaar'ın genç yeteneği Ernest Poku'yu gündemine aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray karşısında ortaya koyduğu performansı ile adeta parmak ısırtan 2004'lü yıldız Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'dan tam not aldı. Norveçli çalıştırıcı, her iki kanatta da oynayabilen Gana asıllı Hollandalı oyuncuyu önümüzdeki sezon mutlaka kadrosunda görmek istediğini siyah-beyazlı yöneticilere iletti. Genç futbolcu 1,5 milyon Euro'luk bonservisiyle dikkat çekiyor.

TARAFTAR POKU'YU İSTİYOR

Futbol kariyerine 2019 yılında FC Amsterdam'dan AZ Alkmaar'a transfer olarak başlayan Poku, 2021 yılında AZ Alkmaar A Takımı'nda forma giymeye başladı. Hollanda çeşitli alt yaş milli takım kategorilerinde boy gösteren 21 yaşındaki oyuncu 17 maçta forma giydi 3 gol kaydetti. Öte yandan Beşiktaş taraftarları Poku'nun transferi ile ilgili sosyal medyadan yönetime seslenerek önümüzdeki sezon genç oyuncuyu takımlarında görmek istediklerini dile getirdi.

Buruk derbi planını yaptı!
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! 10 milyon Euro'ya gidiyor
DİĞER
Son dakika haberi: Fatih Terim'e yine şok! Üst üste ikinci kez aynı senaryo...
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi için geri sayım! Başkan Erdoğan'dan mesaj: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız
G.Saray'da Yunus Akgün sevinci!
F.Bahçe'nin kurası gündem oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barça liderlik koltuğuna oturdu! Barça liderlik koltuğuna oturdu! 01:03
Inter sahasında hata yapmadı! Inter sahasında hata yapmadı! 01:03
Barça liderlik koltuğuna oturdu! Barça liderlik koltuğuna oturdu! 01:02
Inter sahasında hata yapmadı! Inter sahasında hata yapmadı! 00:48
G.Saray'da Yunus Akgün sevinci! G.Saray'da Yunus Akgün sevinci! 00:00
F.Bahçe'nin kurası gündem oldu! F.Bahçe'nin kurası gündem oldu! 00:00
Daha Eski
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! 10 milyon Euro'ya gidiyor F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! 10 milyon Euro'ya gidiyor 00:00
G.Saray'da yıldız isimle yollar ayrılıyor! G.Saray'da yıldız isimle yollar ayrılıyor! 00:00
Onvo Antalyaspor evinde kazandı! Onvo Antalyaspor evinde kazandı! 00:00
Derbide kalede kim olacak? Muslera ve Günay... Derbide kalede kim olacak? Muslera ve Günay... 00:00
"Geceyi aydınlatan havai fişek gibi" "Geceyi aydınlatan havai fişek gibi" 00:00
Sivas'ta kazanan çıkmadı! Sivas'ta kazanan çıkmadı! 00:00