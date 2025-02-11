  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Elan Ricardo resmen Beşiktaş'ta

TRANSFER HABERİ - Elan Ricardo resmen Beşiktaş'ta

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu kadrosuna kattığını açıkladı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 16:12 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 16:18
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Elan Ricardo resmen Beşiktaş'ta

Ara transfer döneminde genç ve yetenekli isimlere yoğunlaşan Beşiktaş, CD La Equidad forması giyen Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo ile resmi sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada "Kulübümüz, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Elan Ricardo'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

G.Saray Eren Elmalı'yı bitiriyor!
G.Saray'dan transferde son gün bombası!
DİĞER
DEV KARŞILAŞMA! UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Emeklilere bayram ikramiyesi artışı geliyor! Bakan Işıkhan açıkladı: Çalışma yapılacak | 3 formül masada
F.Bahçe Gabriel Souza transferinden vazgeçti! İşte sebebi
Beşiktaş istedi G.Saray aldı! Genç yıldız imzayı atıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 16:11
G.Saray Eren Elmalı'yı bitiriyor! G.Saray Eren Elmalı'yı bitiriyor! 15:56
Beşiktaş'ta imza töreni düzenleniyor! Beşiktaş'ta imza töreni düzenleniyor! 15:48
F.Bahçe'ye sakatlardan müjde! Takımla çalışmalara başladılar F.Bahçe'ye sakatlardan müjde! Takımla çalışmalara başladılar 15:33
Keny Arroyo ilk idmanına çıktı! Keny Arroyo ilk idmanına çıktı! 15:02
Milli paletli yüzücülerden 3 altın 2 bronz Milli paletli yüzücülerden 3 altın 2 bronz 14:59
Daha Eski
Kenan Yıldız'dan bir başarı daha! Attığı gol... Kenan Yıldız'dan bir başarı daha! Attığı gol... 14:55
Beşiktaş istedi G.Saray aldı! Genç yıldız imzayı atıyor Beşiktaş istedi G.Saray aldı! Genç yıldız imzayı atıyor 14:51
G.Saray 12 transferin lisansını çıkardı G.Saray 12 transferin lisansını çıkardı 14:45
Anadolu Efes'te ayrılık Anadolu Efes'te ayrılık 14:18
F.Bahçe ve G.Saray'dan son gün transfer savaşı! F.Bahçe ve G.Saray'dan son gün transfer savaşı! 14:13
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Yeni transfer takımdan ayrılıyor F.Bahçe'de sıcak gelişme! Yeni transfer takımdan ayrılıyor 13:49