TRANSFER HABERİ - Elan Ricardo resmen Beşiktaş'ta

Ara transfer döneminde genç ve yetenekli isimlere yoğunlaşan Beşiktaş, CD La Equidad forması giyen Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo ile resmi sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada "Kulübümüz, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Elan Ricardo'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Beşiktaşımıza Hoş Geldin Elan Ricardo Kulübümüz, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Elan Ricardo'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz. 🔗… pic.twitter.com/cdgq30u1Wt— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 11, 2025