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Haberler Beşiktaş Elan Ricardo Beşiktaş'ta

Elan Ricardo Beşiktaş'ta

Geleceğe dönük transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ricardo’yu renklerine bağladı. İstanbul'a gelen Kolombiyalı genç oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşmeyi imzalayacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 06:50
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Elan Ricardo Beşiktaş'ta

Beşiktaş, ara transfer döneminde geleceğe dönük tercihlere yöneldi. Keny Arroyo'yu renklerine bağlayan siyah beyazlılar, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı yönetim, geleceğe dönük yapılan bu hamlelerle ilerleyen yıllarda önemli bir satışa imza atmayı hedefliyor. Yönetim, tıpkı kanat bölgesine Ekvadorlu genç yetenek Arroyo'da olduğu gibi orta saha bölgesine 20 yaşındaki Elan Ricardo ile güçlendirdi. Elan Ricardo, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için İstanbul'a geldi. 20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geler 1.84 cm boyundaki orta saha oyuncusu CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükseldi. Siyah-beyazlılar genç futbolcu için kulübüne 2 milyon euro bonservis sonraki satıştan yüzde 10 pay verecek.

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