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Haberler Beşiktaş Beşiktaş orta sahaya takviye peşinde! İşte listedeki 5 aday

Beşiktaş orta sahaya takviye peşinde! İşte listedeki 5 aday

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş, transfer döneminin son anlarına girilirken orta sahaya takviye yapma hedefinde. Siyah-beyazlıların aynı anda birden fazla oyuncuyla temas halinde olduğu belirtildi. İşte Beşiktaş’ın listesindeki o isimler… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş orta sahaya takviye peşinde! İşte listedeki 5 aday

Beşiktaş, transferin son saatlerine girilirken bir orta saha takviyesi yapmanın peşinde. Sabah gazetesinin aktardığı habere göre, siyah-beyazlıların aynı anda görüştüğü 4-5 oyuncu olduğu kaydedildi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in özellikle istediği transfer için çaba harcayan yönetim, hafta başında işi imzaya dökmeyi hedefliyor. Kartal'ın listesinde öncelik verdiği isimlerden biri Rapid Wien forması giyen Mamadou Sangare. 22 yaşındaki futbolcu için kulübüyle görüşen Beşiktaş, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin de dikkatini çeken oyuncunun transferini bitirmek istiyor.

MAMADOU SANGARE GALATASARAY'LA DA ANILMIŞTI

Adı Galatasaray ile de anılan Malili futbolcu bu sezon 30 maçta oynarken 1 gol, 3 asist kaydetti ve 2270 dakika sahada kaldı. Listedeki alternatiflerden biri de Florian Neuhaus. Beşiktaş, 27 yaşındaki oyuncu için Borussia Mönchengladbach ile satın alma opsiyonlu kiralama görüşmesi yürütüyor. Ayrıca Spezia'dan Salvatore Esposito da Kartal'ın gündemi içerisinde yer alıyor. Listede 5 oyuncu olduğu, bu üç ismin dışındaki futbolcularla da görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

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