TRANSFER HABERLERİ | Amir Hadziahmetovic Beşiktaş'a geri döndü!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma terleten Amir Hadziahmetovic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak Karadeniz ekibinde Teknik Direktör İlhan Palut futbolcunun Beşiktaş'a geri döneceği tarihi verdi.

İlhan Palut yaptığı açıklamada, "Son dakika sürprizi olmazsa Amir Hadziahmetovic yarın Beşiktaş'a dönecek" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Çaykur Rizespor'dan resmi açıklama geldi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

TEŞEKKÜRLER AMIR HADZIAHMETOVIC

Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in geçici sözleşmesi, Beşiktaş kulübünün geri çağırma isteği ve kulübümüzün onayı sonucunda, karşılıklı anlaşma ile fesih edilmiştir.

Hadziahmetovic'e, sezon başından itibaren kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.