Beşiktaş'ta Net Global Sivasspor mesaisi başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına çarşamba günü yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Kırklarelispor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı idman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, perşembe günü saat 11.45'te yapacağı antrenmanla Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Futbol takımımız, Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. 🦅#SVSvBJK pic.twitter.com/bDstNv5ADc— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 5, 2025