  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Net Global Sivasspor mesaisi başladı

Beşiktaş'ta Net Global Sivasspor mesaisi başladı

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Net Global Sivasspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 15:38
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Net Global Sivasspor mesaisi başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına çarşamba günü yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Kırklarelispor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı idman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, perşembe günü saat 11.45'te yapacağı antrenmanla Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

F.Bahçe'ye dünya yıldızı orta saha! İşte Kanarya'nın 5. transferi
Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor | CANLI
DİĞER
Son dakika haberi: Batshuayi'de 17 saniye detayı! İşte transferinin perde arkası…
Başkan Erdoğan'dan "Suriye ile geleceğimize yön verecek kararlar aldık" mesajı! CHP'ye tepki: Kırmızı kartı birbirlerine gösteriyorlar
Fırtına İskenderun'dan 1 puanla döndü!
F.Bahçe'ye sambacı sağ bek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe - Erzurumspor maçı bilgileri Fenerbahçe - Erzurumspor maçı bilgileri 16:51
G.Saray'dan hakem tepkisi! G.Saray'dan hakem tepkisi! 16:38
F.Bahçe'ye dünya yıldızı orta saha! İşte Kanarya'nın 5. transferi F.Bahçe'ye dünya yıldızı orta saha! İşte Kanarya'nın 5. transferi 16:29
Milan - Roma çeyrek final maçı ne zaman? Milan - Roma çeyrek final maçı ne zaman? 16:22
Beşiktaş'ta 4 transfer birden! Beşiktaş'ta 4 transfer birden! 16:21
Şenol Güneş: Çok üzgünüz... Şenol Güneş: Çok üzgünüz... 16:14
Daha Eski
Trabzonspor'a övgü dolu sözler! Trabzonspor'a övgü dolu sözler! 15:51
Leganes - Real Madrid çeyrek final maçı ne zaman? Leganes - Real Madrid çeyrek final maçı ne zaman? 15:50
Beşiktaş'ta Net Global Sivasspor mesaisi başladı Beşiktaş'ta Net Global Sivasspor mesaisi başladı 15:34
Simona Halep tenisi bıraktı Simona Halep tenisi bıraktı 15:16
Newcastle United - Arsenal yarı final maçı ne zaman? Newcastle United - Arsenal yarı final maçı ne zaman? 15:10
Napoli açıkladı! Saint-Maximin transferinin gerçekleşmeme sebebi... Napoli açıkladı! Saint-Maximin transferinin gerçekleşmeme sebebi... 14:57