Yeniden Rıdvan

Teknik Direktör Solksjaer'in belirlediği eksikler üzerinden transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kanat transferinin ardından önceliğini sol beke vermiş durumda. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Masuaku ile yollarını ayırmaya hazırlanan siyah- beyazlılar bu bölgeye eski yıldızı Rıdvan Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. 2022 yılında İskoç ekibi Glasgow Rangers'a 4 milyon Euro karşılığında transfer olan Rıdvan ile temasa geçildi.

Oyuncu için 3 milyon Euro'yu gözden çıkaran siyah-beyazlılar, İskoç ekibiyle sıkı bir pazarlığa girdi. Rangers daha önce de Beşiktaş'ın istediği milli futbolcu için yine kapıyı 5 milyondan açarken görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Bu sezon yaşadığı sakatlığın ardından sadece bir maç kaçıran Rıdvan, İskoç ekibinin ilk 11'inin vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor. 2027'de sözleşmesi sona erecek olan Rıdvan da Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı.