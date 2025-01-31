Kartal'dan acı veda

BEŞİKTAŞ dün Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçında Twente ile deplasmanda karşılaştı. Son olarak sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 gibi farklı bir skorla yenerek şov yapan Kartal 'olmak ya da olmamak' sınavını geçemedi. Kazanması halinde direkt olarak son 24'e kalarak play-off'a kalacak olan siyah-beyazlılar, birçok net pozisyon bulduğu karşılaşmada Twente'nin kalecisi Unnerstall'ı geçemedi. Ekibimiz, büyük heyecan yaşanan maçın son anlarında yıkıldı.

BEŞİKTAŞ, 28. SIRADA BİTİRDİ

76. dakikada Beşiktaş'ın çıkarken kaybettiği top sonrası gelişen Twente atağında sol kanattan içeri çevirilen topa Daan Rots'un penaltı noktasından yaptığı vuruşla ev sahibi ekip öne geçti: 1-0. Ekibimiz Hollanda ekibi karşısında baskı kursa da fileleri sarsamadı. Bu sonuçla beraber Kartal Avrupa Ligi'nde çıktığı 8 maçta 3 galibiyet ve 5 yenilgi ile kapattı. 9 puanla 28. sırada yer alarak Avrupa defterini kapattı.

AVRUPA'DA 108'İNCİ YENİLGİ

KARTAL, Avrupa'da 252. maçına çıktı. Siyah-beyazlılar bu periyotta 95 galibiyet, 49 beraberlik, 108 yenilgi yaşadı. Avrupa arenasında 338 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 383 gol yedi.

İKİ DEĞİŞİKLİK YAPTI

TEKNİK direktör Solskjaer, Twente maçında Antalyaspor sınavının ilk 11'inde iki değişiklikle çıktı. Norveçli çalıştırıcı, Semih'i yedeğe çekti, Chamberlain ise UEFA listesinde yoktu. İki ismin yerine Muçi ile İmmobile'yi ilk 11'de görevlendirdi.

HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

SİYAH beyazlıların Solskjaer: Rakibimizden bir tık daha fazla topla oynadık ama asıl önemli nokta fırsat ve şans yaratmaktı. Biz, maçı kazanmak için yeteri kadar kadar fırsat oluşturamadık. Rakibimizi açamadık. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Kazanmayı öğrenmeliyiz.

BİLBAO KADROSU

TEKNİK direktör Solskjaer, Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ilk 11'ini değiştirmedi. Norveçli çalıştırıcı, Avrupa Ligi'nin 7. haftasında farklı galip gelerek Athletic Bilbao'ya organizasyonda ilk yenilgisini yaşatmıştı.

IMMOBILE BİTİREMEDİ

CİRO İmmobile, Twente maçının 37. dakikasında sarı kart gördü. İtalyan santrfor, bu sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Ayrıca İlk yarının sonlarına doğru sağ bacağının üst kısmına darbe alan 34 yaşındaki forvet, oyuna devam edemedi. Tecrübeli futbolcunun yerine 46. dakikada Semih Kılıçsoy, takıma dahil oldu. Durumu İstanbul'da yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacak.

MERT DAHA NE YAPSIN

SON haftalarda yaptığı kurtarışlarla göz kamaştıran siyah beyazlı takımın kalecisi Mert Günok dün Twente karşısında yine harika işlere imza attı. 4 net kurtarışa imza atan 35 yaşındaki eldiven yine de yenilgiyi önleyemedi. Mert maç sonrası, "Devam etmek istiyorduk. Olmadı. Üzgünüz" dedi.

FÜZE GİBİ ŞUTU ÇIKARDI

SİYAH beyazlı takım 1-0 geriye düştükten sonra Twente karşısında baskı kurdu. Özellikle 84. dakikada gole yaklaştı. Beşiktaş'ın kullandığı serbest vuruşta Arthur Masuaku'nun çok sert şutunu kaleci Lars Unnerstall, zorlukla kornere çeldi. Temsilcimiz beraberlik şansını kaçırmış oldu.