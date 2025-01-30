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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın transfer gündeminde Lorenzo Insigne var!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde Lorenzo Insigne var!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Transfer döneminde sessizliğini sürdüren Beşiktaş, dikkat çekici bir hamleye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, MLS takımlarından Toronto'da forma giyen Lorenzo Insigne'yi gündemine aldı. İşte Insigne transferiyle ilgili son gelişmeler... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 20:42
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Beşiktaş'ın transfer gündeminde Lorenzo Insigne var!

Beşiktaş sezon başında Giovanni van Bronckhorst ile başladığı teknik direktörlük serüvenine Serdar Topraktepe ile devam etmiş, son olarak Ole Gunnar Solskjaer'i takımın başına getirmişti.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde Lorenzo Insigne var!

Siyah-beyazlılar, kış transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna yeni bir isim katmadı.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde Lorenzo Insigne var!

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ta tek ayrılık yaşandı.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde Lorenzo Insigne var!

Sezon başında Fatih Karagümrük'ten 2.75 milyon euro karşılığında transfer edilen Can Keleş devre arasında Kasımpaşa'ya kiralandı.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde Lorenzo Insigne var!

Transferde sessizliğini koruyan Beşiktaş önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde Lorenzo Insigne var!

İtalyan basınından Di Marzio'nun haberine göre siyah-beyazlılar, MLS ekiplerinden Toronto forması giyen Lorenzo Insigne'yi transfer gündemine aldı.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde Lorenzo Insigne var!

Napoli altyapısından yetişen ve 2022-2023 sezonuna kadar İtalyan ekibinde forma giyen Insigne, Toronto'ya transfer olmuştu.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde Lorenzo Insigne var!

Kariyerinde 618 kulüp maçında forma giyen 33 yaşındaki İtalyan hücum oyuncusu, 199 gol atıp 126 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi.

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