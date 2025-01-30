Beşiktaş'ın transfer gündeminde Lorenzo Insigne var!
Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Transfer döneminde sessizliğini sürdüren Beşiktaş, dikkat çekici bir hamleye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, MLS takımlarından Toronto'da forma giyen Lorenzo Insigne'yi gündemine aldı. İşte Insigne transferiyle ilgili son gelişmeler... (BJK spor haberleri)
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Sezon başında Fatih Karagümrük'ten 2.75 milyon euro karşılığında transfer edilen Can Keleş devre arasında Kasımpaşa'ya kiralandı.
Transferde sessizliğini koruyan Beşiktaş önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
İtalyan basınından Di Marzio'nun haberine göre siyah-beyazlılar, MLS ekiplerinden Toronto forması giyen Lorenzo Insigne'yi transfer gündemine aldı.
Napoli altyapısından yetişen ve 2022-2023 sezonuna kadar İtalyan ekibinde forma giyen Insigne, Toronto'ya transfer olmuştu.
Kariyerinde 618 kulüp maçında forma giyen 33 yaşındaki İtalyan hücum oyuncusu, 199 gol atıp 126 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi.
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