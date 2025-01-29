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Hazırlıklar sürüyor
Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Twente ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki çalışmada kondisyon ve taktik üzerinde duruldu. Siyah-beyazlı ekip, Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün 11.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Almanya'nın Münster ken- tine ardından karayoluyla karşılaşmanın oynanacağı Hollanda'nın Enschede şehrine hareket edecek.
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