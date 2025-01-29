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Haberler Beşiktaş Hazırlıklar sürüyor

Hazırlıklar sürüyor

Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Twente ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki çalışmada kondisyon ve taktik üzerinde duruldu. Siyah-beyazlı ekip, Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün 11.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Almanya'nın Münster ken- tine ardından karayoluyla karşılaşmanın oynanacağı Hollanda'nın Enschede şehrine hareket edecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Hazırlıklar sürüyor
Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Twente ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki çalışmada kondisyon ve taktik üzerinde duruldu. Siyah-beyazlı ekip, Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün 11.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Almanya'nın Münster ken- tine ardından karayoluyla karşılaşmanın oynanacağı Hollanda'nın Enschede şehrine hareket edecek.
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