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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Oxlade-Chamberlain için Premier Lig kulüpleri devrede!

Beşiktaş'ta Oxlade-Chamberlain için Premier Lig kulüpleri devrede!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Bu sezon Beşiktaş'ta fazla süre alamayan Alex Oxlade-Chamberlain'in takımdan ayrılması konuşuluyor. İngiliz futbolcu için Premier Lig kulüpleri harekete geçti. İşte ayrıntılar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 10:53
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Beşiktaş'ta Oxlade-Chamberlain için Premier Lig kulüpleri devrede!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'deki ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor ve Alex Oxlade-Chamberlain'in takımdan ayrılması gündemde.

Beşiktaş'ta Oxlade-Chamberlain için Premier Lig kulüpleri devrede!

Bu sezon Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan İngiliz futbolcu için Premier Lig kulüpleri devreye girdi.

Beşiktaş'ta Oxlade-Chamberlain için Premier Lig kulüpleri devrede!

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre, Leicester City ve Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton Oxlade-Chamberlain'i transfer listesine aldı.

Beşiktaş'ta Oxlade-Chamberlain için Premier Lig kulüpleri devrede!

Haberde her iki kulübün de 31 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından izlediği ve Oxlade-Chamberlain'in de transfere sıcak baktığı belirtildi.

Beşiktaş'ta Oxlade-Chamberlain için Premier Lig kulüpleri devrede!

Transferin gerçekleşmesi durumunda Oxlade-Chamberlain'in kiralık olarak takımdan ayrılacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ta Oxlade-Chamberlain için Premier Lig kulüpleri devrede!

Beşiktaş'ta bu sezon altı maçta görev alan Oxlade-Chamberlain bir gol kaydetti.

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