Beşiktaş'ta Oxlade-Chamberlain için Premier Lig kulüpleri devrede!
Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Bu sezon Beşiktaş'ta fazla süre alamayan Alex Oxlade-Chamberlain'in takımdan ayrılması konuşuluyor. İngiliz futbolcu için Premier Lig kulüpleri harekete geçti. İşte ayrıntılar… (BJK spor haberleri)
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Haberde her iki kulübün de 31 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından izlediği ve Oxlade-Chamberlain'in de transfere sıcak baktığı belirtildi.
Transferin gerçekleşmesi durumunda Oxlade-Chamberlain'in kiralık olarak takımdan ayrılacağı ifade edildi.
Beşiktaş'ta bu sezon altı maçta görev alan Oxlade-Chamberlain bir gol kaydetti.
31 yaşındaki futbolcu, 2023/24 sezonunda Liverpool ile sözleşmesi sona erdikten sonra Beşiktaş'a transfer olmuştu.
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