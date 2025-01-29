DİĞER
Chamberlein'e Ada'dan teklif
Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan Alex Chamberlain'e Ada'dan önemli bir teklif geldi. Kariyerinde ilk kez Beşiktaş'a gelerek İngiltere dışına adım atan 31 yaşındaki oyuncuya, Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton talip oldu. The Sun'ın haberine göre İngiltere'ye dönmek isteyen Chamberlain için Wolverhampton, Beşiktaş'ın kapısını çalacak.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.