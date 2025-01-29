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Haberler Beşiktaş Chamberlein'e Ada'dan teklif

Chamberlein'e Ada'dan teklif

Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan Alex Chamberlain'e Ada'dan önemli bir teklif geldi. Kariyerinde ilk kez Beşiktaş'a gelerek İngiltere dışına adım atan 31 yaşındaki oyuncuya, Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton talip oldu. The Sun'ın haberine göre İngiltere'ye dönmek isteyen Chamberlain için Wolverhampton, Beşiktaş'ın kapısını çalacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Chamberlein'e Ada'dan teklif
Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan Alex Chamberlain'e Ada'dan önemli bir teklif geldi. Kariyerinde ilk kez Beşiktaş'a gelerek İngiltere dışına adım atan 31 yaşındaki oyuncuya, Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton talip oldu. The Sun'ın haberine göre İngiltere'ye dönmek isteyen Chamberlain için Wolverhampton, Beşiktaş'ın kapısını çalacak.
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