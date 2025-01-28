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Haberler Beşiktaş Kartal'ın Avrupa planı

Kartal'ın Avrupa planı

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 8. ve son hafta müsabakaları öncesi Beşiktaş play-off etabına mücadele etmek için diğer sonuçlara bakmaksızın kazanması gerekiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 06:50
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Kartal'ın Avrupa planı

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 8. ve son hafta müsabakaları öncesi Beşiktaş play-off etabına mücadele etmek için diğer sonuçlara bakmaksızın kazanması gerekiyor. Ligde 24. sırada yer alan siyah-beyazlılar, son maçında Twente deplasmanında kazanması durumunda üst tura yükselecek. Beraberlik ve mağlubiyet durumlarında da diğer takımların sonuçlarına bakılacak. Şayet Solskjaer'in ekibi tek farklı mağlup olur, Maccabi Tel Aviv de Porto'yu deplasmanda 4 farkla yenerse, siyahbeyazlı ekibin Avrupa macerası son bulacak. UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst turda Türk derbisi ihtimali bulunuyor. Yedinci haftada oluşan puan durumunun sekizinci hafta da devam etmesi halinde 9. sırada bulunan Galatasaray'ın rakibi Beşiktaş ya da Fenerbahçe olacak.

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