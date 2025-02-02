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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan flaş Lemina açıklaması!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan flaş Lemina açıklaması!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'tan Lemina ile ilgili flaş açıklama geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 16:05 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 16:14
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan flaş Lemina açıklaması!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlılardan son olarak Lemina ile ilgili flaş açıklama geldi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüzden Açıklama

Kulübümüzün profesyonel futbolcu Mario Lemina'yı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır. Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.

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