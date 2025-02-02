TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan flaş Lemina açıklaması!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Siyah-beyazlılardan son olarak Lemina ile ilgili flaş açıklama geldi.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Kulübümüzden Açıklama
Kulübümüzün profesyonel futbolcu Mario Lemina'yı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır. Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.
Kulübümüzden Açıklama Kulübümüzün profesyonel futbolcu Mario Lemina'yı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır. Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız. Beşiktaş JK pic.twitter.com/aBsbcFFonP— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 2, 2025